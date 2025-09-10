אמיר בן גל מוציא סינגל חדש בשם "בן המלך", השני מתוך אלבום בכורה הצפוי לצאת בחודשים הקרובים.

השיר נכתב בהשראת סיפורי רבי נחמן מברסלב, אותם ראה בן גל במהלך שנותיו כאיש חינוך ככלי עוצמתי לפתיחת שיח ולמידה.

בן גל, המתגורר בירושלים, משמש בתפקידי ניהול שונים במערכת החינוך. במקביל, כסרן במילואים בצנחנים הוא יצא לחזית הקרב ב-7 באוקטובר ומאז שירת מעל 250 ימים בגזרות שונות. לדבריו, דווקא מתוך עולם של בלבול מציג השיר מקום של חיבור וכבוד לערכים רוחניים.

העיסוק במוזיקה מלווה את בן גל כבר עשרים שנה, בהן כתב והלחין עשרות שירים. בשנים האחרונות החל להוציא את יצירותיו לציבור.