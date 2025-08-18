ד"ר טוביה בוק, החובש שטיפל בעידן עמדי בפציעתו הקשה בעזה, שיחזר בראיון לערוץ 14 את רגעי החילוץ הדרמטיים ואת המפגש המרגש שהתרחש כעבור שנה.

לדבריו, כשהגיע לזירה לא ידע שמדובר בעמדי. "אנחנו הגענו לאר"ן די רציני, אירוע רב נפגעים, היה פיצוץ אדיר, היו חללים, היו פצועים, וראינו חייל שם זרוק בשטח. הגענו וראינו דברים נוראים שם".

בוק תיאר את מצבו של עמדי בעת החילוץ, "כשהגענו אליו הוא היה ממש שחום, פצוע, לא נשם, חסר הכרה, בלי דסקית, בלי כלום. חשבנו שהוא בן 27, כי הוא בשיא הכושר".

כשנשאל אם האמין שאותו פצוע יופיע מולו על הבמה שנה לאחר מכן, השיב, "ממש לא, כשאנחנו מצאנו אותו אז, לא רק שלא נשם, לא רק שהוא היה בחוסר הכרה, גם הידיים שלו, היה לה המון המון שברים בידיים".

על המפגש המרגש בהופעה סיפר, "אני לא צפיתי לזה בכלל. אני חולה על השירים שלו ועל התפקיד שלו בפאודה, זה ממש היה הפתעה".