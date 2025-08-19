נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (שלישי) ברשת החברתית Truth Social כי הפגישה שקיים עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ועם מנהיגים אירופיים נוספים הייתה מוצלחת. לדבריו, בעקבות המפגש, שוחח עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והחל לקדם פגישה ישירה בין פוטין לזלנסקי.

"התקשרתי לפוטין, והתחלתי את הסידורים לפגישה בין הנשיא פוטין לנשיא זלנסקי. לאחר שהפגישה הזו תתקיים, נקיים פגישה משולשת - שלי עם שני הנשיאים", כתב טראמפ.

מקור המעורה בפרטים מסר כי המטרה היא לקיים את הפגישה בין פוטין לזלנסקי עד לסוף חודש אוגוסט.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס גם הוא לפסגה שנערכה בבית הלבן, בה השתתפו טראמפ, זלנסקי ומנהיגים אירופיים נוספים. לדבריו, בשיחתו של טראמפ עם פוטין סוכם כי הפגישה בין נשיא רוסיה לנשיא אוקראינה "תתקיים תוך שבועיים", אך מקום המפגש טרם נקבע.

זלנסקי ציין כי במהלך הפסגה בבית הלבן דנו המשתתפים גם בערבויות ביטחוניות לאוקראינה, והוסיף שארה"ב "אותתה ברצינות" על כוונתה לקחת חלק בערבויות אלו.

לדבריו, "אנחנו לא צריכים הפסקה במלחמה, אלא שלום אמיתי", והבהיר כי אוקראינה מוכנה לפגישה עם פוטין "בכל פורמט".

לפני הפגישה בין טראמפ, זלנסקי והמנהיגים האירופיים, נפגשו זלנסקי וטראמפ בחדר הסגלגל ודנו על הפסקת אש בין קייב למוסקבה.

בפתח הפגישה בחדר הסגלגל, התייצבו שני המנהיגים מול התקשורת. "אני חושב שהושגה הרבה התקדמות", אמר טראמפ והוסיף כי מדובר בכבוד גדול עבורו לארח את זלנסקי בבית הלבן.

טראמפ אמר לזלנסקי: "יש סיכוי לא רע לסיים את המלחמה באוקראינה. אני מאמין שפוטין רוצה שהמלחמה תסתיים". הוא הוסיף: "נהיה מעורבים בערבויות הביטחוניות לאוקראינה, תהיה הרבה עזרה בביטחון".

זלנסקי אמר לאחר הפגישה כי "הפגישה עם טראמפ הייתה מצוינת. אולי תהיה אחת אפילו יותר טובה בעתיד".