ישיבת הממשלה שנערכה היום (שלישי) בנושא חלוקת התקציב מלווה בעימותים חריפים בין שרים.

הדיון התמקד בהצעת החלטה לשינויים בהקצאת תקציב המדינה לשנת 2025 ובשנים שלאחריה, לצד תוספת תקציב לביטחון על רקע הוצאות המלחמה.

לאחר דיון סוער הממשלה אישרה את הקיצוץ הרוחבי ואת תוספת עשרות המיליארדים לתקציב הביטחון.

השרים חיים כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, איתמר בן גביר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו הצביעו נגד הקיצוץ הרוחבי והתוספת למשרד הביטחון. מנגד, כץ ודיכטר הצביעו בעד התוספת ונגד הקיצוץ.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בדיון כי משרד האוצר "מממן את ההוצאות שקרו כבר בעבר ב'עם כלביא' וב'מרכבות גדעון'", והדגיש כי "משרד האוצר, בשונה ממשרד המשפטים, הוא שוויוני. עשו את זה גם בממשלה הקודמת".

בתגובה תקף השר איתמר בן גביר, "בצלאל, אתה עושה סיבובים על כולם. יש לך את הכסף, ועוד אתה נותן כסף לחמאס". בהמשך פנה לשרה אורית סטרוק ושאל, "איפה את מכל הצעקות שלך בקבינט?".

סמוטריץ' השיב, "הדרך היחידה שלא יגיע כסף לחמאס זה באמצעות מרכזי חלוקת המזון". סטרוק הוסיפה, "הקבינט החליט שהוא לא יאפשר לחמאס להשתלט על הסיוע, ולכן הקימו אותם".

השר יואב קיש האשים את סמוטריץ' כי "אתה מעדיף את ילדי עזה על ילדי ישראל. הורדת 500 מיליון ולא דיברת איתנו. אתה עושה מה שאתה רוצה ולא סופר את השרים. נתת הומניטרי לילדי עזה במקום אבטחה במוסדות חינוך לילדי ישראל". קיש אף כינה את סמוטריץ' "איש קטן עם אגו גדול".

ראש הממשלה התייחס לעימותים ואמר, "מה שמשותף לשולחן הזה לא ייפתר בן רגע. נכנס דיון על האבטחה אצלי".

לאחר הדיון הגיב סמוטריץ' להשתלחות השרים: "לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה. תפקיד תובעני ולא פעם כפוי טובה שדורש לנווט את הכלכלה במים סוערים כך שהיא תתן מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון בעזרת השם, ולעשות זאת באחריות ולא בפופוליזם, ותוך שמירה על עוצמת הכלכלה, על מנועי צמיחה ועל אמון השווקים, כפי שברוך השם אנו עושים לכל אורך המלחמה. לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים".

"אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה המוצלחת שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה. אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימית, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עייני, וללא שום שיקול פוליטי".

מלשכת סמוטריץ' נמסר: "המשרד לביטחון לאומי הסיט את תקציבי האבטחה תוך התחייבות להשלים אותו ממקור תקציבי אחר במשרד. עד כה הוא לא עשה זאת. בהתאם למדיניות שר האוצר, קיימת מקסימום גמישות למשרדים כך שכל משרד מנהל את סדרי העדיפויות שלו באופן עצמאי. משרד הבט"ל מחויב להסדיר את המקורות התקציביים למערך אבטחת בתי הספר, אלא אם כן הוא מחליט על מדיניות אחרת".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני מברך את חבריי לממשלה על אישור ההחלטה להגדיל את תקציב הביטחון, ומודה במיוחד לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על שיתוף הפעולה וההירתמות שלו מהרגע הראשון בקידום ההחלטה הראויה שחיונית נוכח אתגריה הביטחוניים חסרי התקדים של מדינת ישראל - וזאת למרות האתגרים התקציביים מולם הוא ניצב כשר האוצר. הגדלת תקציב הביטחון תאפשר לצה"ל ולזרועות הביטחון להתמודד בעוצמה עם כלל האיומים, ובראשם האיום האיראני, ולמלא אחר מטרות המלחמה - השבת כל החטופים, החיים והחללים, והכנעת מרצחי החמאס בעזה. מדינת ישראל מחויבת לספק ללוחמיה ולמערכות הביטחון את כל הכלים, היכולות והמשאבים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונה ולבצר את עתידה".