מאז הציג שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את הרפורמה המתוכננת בענף החלב, השוק סוער.

בעוד משרד האוצר מציג את המהלך ככלי להורדת יוקר המחיה, בקמפיין תקשורתי נרחב נטען כי הרפורמה תביא לחיסול הרפתות המקומיות.

הצורך המרכזי ברפורמה נובע, כפי שמדגישים באוצר, מהפערים הניכרים בין מחירי מוצרי החלב בישראל לבין המחירים הממוצעים במדינות מפותחות. על פי נתונים שהוצגו, מחירי מוצרי החלב בישראל גבוהים דרמטית ביחס למדינות ה-OECD, כאשר הפערים בולטים במיוחד בגבינות קשות ובחלב ניגר.

השוק הישראלי, הנתון תחת מנגנון תכנון ומכסות ייצור היסטוריות, נחשב לריכוזי וסגור לתחרות חיצונית משמעותית. מצב זה מאפשר, לטענת האוצר, שמירה על מחירים גבוהים, כאשר הצרכן הישראלי הוא הנפגע העיקרי.

אולם הרפורמה מעוררת התנגדות עזה מצד גורמים בענף. לטענתם, פתיחת השוק תביא לקריסת הייצור המקומי לטובת יבוא זול מטורקיה. אל הקמפיין התקשורתי מצטרפים גם יריבים פוליטיים המציגים את סמוטריץ' כמי שיפגע במשק החלב.

במרכז הקמפיין ניצב חשבון הרשת "הרפתן", הפועל בפלטפורמת X ומפרסם תכנים נגד הרפורמה. עד היום נתפס החשבון כקול של רפתנים ישראלים, אך פיצ'ר חדש שפורסם היום ברשת גילה כי מפעיל החשבון הוא ככל הנראה אדם שממוקם באירלנד.

במשרד האוצר רואים בחשיפה חיזוק לטענותיהם, לפיהן בעלי אינטרסים מחו"ל מנסים להשפיע על דעת הקהל וההחלטות בישראל.

גורמים במשרד האוצר הגיבו לחשיפה: "כפי שצפינו המונופולים השולטים במשק החלב שופכים מיליונים בקמפיין על הראש של סמוטריץ' כדי לעצור את הרפורמה. הם שמים בפרונט את הרפתנים מיישובי הגבול בעוד הם דואגים בעיקר לבעלי העסקים שמעבר לגבול.. אנחנו נחושים להמשיך לרפורמה שתחזק את החקלאות הישראלית, תאפשר לה להתייעל ולהתקדם ובעיקר תוזיל את מחירי החלב עבור כלל אזרחי ישראל".

יצויין כי הרפורמה שמוביל סמוטריץ' מציעה מספר עקרונות וצעדים שנועדו לשנות את המצב, כגון הגברת התחרות והורדת מחירים על ידי פתיחת השוק ליבוא (תוך שמירה על ייצור ישראלי), ביטול המכסות ההיסטוריות ופתיחת השוק ליזמות. מטרת האוצר היא להוזיל את מחירי מוצרי החלב בכ-15% עד 30%.

בנוסף, הרפורמה כוללת חבילת הגנה לרפתנים: מנגנון "מחיר הגנה" קבוע שמבטיח לרפתות יעילות ודאות לטווח ארוך לכמות ומחיר, וכן תוכנית לחיזוק והתייעלות הכוללת השקעה ממשלתית משמעותית בשדרוג הרפתות.

יתר על כן, מוצעת תוכנית פדיון מכסות בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים לרפתנים שיבחרו לצאת מהענף, כולל סיוע בהסבת הרפתות לשימושים אחרים. לטענת האוצר, ביטחון מזון אמיתי מגיע מגיוון מקורות - ייצור מקומי חזק לצד אפשרות לייבא סחורה בשגרה ובמשבר, ולא מבידוד מלא של השוק.