אלמונים ריססו כתובות בערבית על קברו של אלעזר הכהן הממוקם בכפר עוורתא שבשומרון.

בין הכתובות שנמצאו הייתה הכינוי "גדודי אבו עלי מוסטפא" - הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין הפועלת באזור.

זהו לא האירוע הראשון מסוגו במקום. ב-2011 גילו מתפללים כי המצבה נופצה חלקית וכי כתובות גרפיטי וציורי משגרי טילים רוססו עליה.

הקבר ממוקם בכניסה לכפר פלסטיני, מה שהופך אותו לנגיש לפעולות ונדליזם.

הרב יצחק דוד גרוסמן, יו"ר ועדת מקומות הקדושים של מועצת הרבנות הראשית, אמר, "נדהמתי לראות את הפוגרום שנעשה בקברו של אלעזר הכהן, בנו של אהרן הכהן, בכפר עוורתא שבשומרון".

לדבריו, "אלעזר הכהן היה 'נשיא נשיאי הלוי', האדם החשוב ביותר בהיררכיה היהודית בזמנו, הכהן הגדול, ממשיך דרך הכהונה של אביו - אהרן הכהן, עליו אמרו חז"ל 'אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות'".

עוד הוסיף הרב גרוסמן כי "מקום קברו של אלעזר הכהן התקדש והוכר על ידי כל האומות, ולא רק היהודים, כמקום תפילה וסגולה. אין זו הפעם הראשונה שהקבר מחולל, ואני פונה ומבקש מכל גורם דת בכל מקום ואתר: שמרו נא על הקבר הקדוש, ומנעו מכאן ולהבא את חילולה. הבה ונדבק בדרכי אלעזר הכהן ואביו ונרבה שלום בעולם".