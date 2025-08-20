הפרטים שנחשפו השבוע על קבוצת הרוכשים החדשה של פאוור גרופ ביישוב עלי מעוררים התרגשות רבה בקרב פעילים בתחום הנדל"ן.

מדובר במהלך שעתיד להשפיע באופן מהותי על מפת הנדל"ן באזור יהודה ושומרון, ובעיקר על משפחות המחפשות פתרון ראוי ונגיש בצל עליית מחירי הדיור.

>> פרטים מלאים על הפרויקט בקבוצה הווצאפ כולל תנאי ההצטרפות - לחצו כאן

לא קבוצה ראשונה: אבל הפעם זה שונה

עבור מי שמכיר את פאוור גרופ, אין כאן הפתעה של ממש. החברה כבר עמדה מאחורי שורת מהלכים מוצלחים במודל הייחודי שפיתחה - קבוצות רוכשים שמצליחות לרתום כוח קנייה משמעותי ולהשיג עבור חברי הקבוצה תנאים עדיפים מול יזמים: פטור ממדדים, דחיית תשלומים ואף הנחות מהותיות במחיר למטר.

אבל גם עבור פאוור גרופ מדובר במהלך בקנה מידה יוצא דופן. "המטרה היא לא רק לחסוך בעלות הרכישה אלא גם לאחד כוחות, לייצר ודאות ולתת למשפחות צעירות אפשרות לרכוש דירה בסטנדרט גבוה ובמחיר נגיש - מבלי להיגרר לחובות או הלוואות לא אחראיות", אמר לכתבנו גורם המקורב לחברה.

מענה למצוקת הדיור באזור

המהלך של פאוור גרופ מגיע בעיצומה של עלייה משמעותית במחירי הדירות באזור יהודה ושומרון, שהפכו ליעד מועדף על משפחות רבות. יוזמת קבוצת הרוכשים ביישוב עלי צפויה להוריד את מחיר הכניסה לדירה בעשרות אחוזים - מ-10,000 ₪ למטר במקום המחירים הנהוגים באזור.

>> להצטרפות מיידית לקבוצת הרוכשים המוגבלת - והצטרפות לקבוצות הווצאפ לחצו כאן

"מלבד העליית ערך הצפויה בישוב, כבר ברכישה הרוכש זוכה לדירה מתחת למחירי השוק ובתנאים מועדפים, והכל בזכות כוח הקנייה החזק שלנו", מדגיש אבי ממן, מנכ"ל חברת פאוור גרופ. "אנו יודעים לחסוך ליזם את עלויות השיווק, הפרסום והמימון - ובתמורה אנחנו מקבלים את התנאים והמחירים שאף רוכש פרטי לא יכול להשיג".

בעוד ששוק הנדל"ן ממשיך לרתוח, בפאוור גרופ מעדיפים לפעול מתחת לרדאר ולהזמין להצטרף רק דרך קבוצות סגורות. גורמים המעורים בפרויקט סיפרו כי כבר נרשמה היענות גבוהה במיוחד לפרויקט עלי.

לא קבוצת רכישה - אלא קבוצת רוכשים

למען הסר ספק, בפאוור גרופ מקפידים להבהיר: לא מדובר בקבוצת רכישה על כל סיכוניה, אלא בקבוצת רוכשים בלבד - יוזמה שבה הפרויקט כבר קיים, ההיתרים תקפים, והיזם מוכן למכור בהנחה לקבוצה סגורה בלבד.

תנאים יוצאי דופן לחברי הקבוצה:

✓ הון עצמי התחלתי של 10% בלבד

✓ פטור מלא ממדדים - הטבה בשווי עשרות אלפי שקלים

✓ פטור מלא ממס רכישה - כולל דירה שלישית ורביעית

✓ מחיר של 10,000 ₪ למטר כאשר באזורים דומים המחירים גבוהים בעשרות אחוזים

הדור הצעיר שמבין נדל"ן, כבר למד להבחין בין הבטחות חלולות למציאות בשטח, מזהה את ההזדמנות באזור המתפתח ופועל בהתאם.

>> לכל הפרטים על ההצטרפות לקבוצה הסגורה - לחצו כאן עכשיו

מספר המקומות בקבוצה מוגבל. ההרשמה מתבצעת באמצעות קבוצת ווטסאפ סגורה בלבד.