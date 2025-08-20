לפרטים נוספים על כנס ג' אלול - לחצו כאן

בשבוע הבא, בימים ראשון ושני, יצוין אירוע גדול בבנייני האומה בירושלים במלאת 90 שנה לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בג' באלול.

הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר חולון, סיפר באולפן ערוץ 7 על ההכנות לאירוע, "התרגשות גדולה, כל ג' אלול זה התרגשות. אנחנו נמצאים אחרי שנתיים שמשנת הרב קוק שברה תקרות זכוכית חדשות בכל התחומים. זה הולך להיות אירוע ענק, שאנחנו בעזרת השם מקווים שהוא יהפוך להיות מסורת מכאן והלאה".

לדבריו, הרב קוק נתפס כקונצנזוס בציונות הדתית, "הוא אבי הציונות הדתית שנתן איזושהי קריאת כיוון לפני מאה שנים, שכולם היו בניו, וחשוב פעם בשנה לנסות להתאגד סביב תפיסת עולמו".

הרב לונדין הדגיש כי משנתו של הרב קוק ממשיכה להנחות את הציונות הדתית גם כיום, "אני כופר לחלוטין בטענה שהציונות הדתית של היום אינה ממשיכה בדרכו. אם זה בנושא של תורת ישראל, אם זה בנושא של עם ישראל, ואם זה בנושא של ארץ ישראל, וכמובן, בכלי שמאחד את הכל כיום - מדינת ישראל. הרב קוק חזה חזון נבואי איך תיראה מדינת ישראל 35 שנה לפני הקמתה, וברוך השם הדברים הולכים ונהיים יותר ויותר בהירים".

בהתייחסות למלחמה אמר הרב, "יש נטייה בציבור הדתי-לאומי לעסוק כל הזמן במה הוא לא עושה מספיק למען עם ישראל. יש רגעים מסוימים שאנחנו יכולים בהחלט לטפוח לעצמנו על השכם, להצדיע לגיבורים ולגיבורות של הציבור הדתי-לאומי שקמו במלחמה האחרונה".

בהמשך התייחס למשנתו של הרב בנוגע לעלייה לישראל, "הרב קוק צדק בנושא העלייה לארץ, כשאמר שהעתיד של עם ישראל הוא בארץ ישראל. תראו אותנו היום - שבעה וחצי מיליון יהודים במדינה משגשגת ופורחת".

עוד הדגיש את תרומת הציונות הדתית לצה"ל, "לפני 90 שנה הרעיון שיהיה לוחם יהודי, שיהיה קשור למורשת ולמסורת, היה נראה משהו בגדר הזיה. היום צה"ל, עמוד השדרה של מדינת ישראל, בנוי על לוחמי הציונות הדתית - על הצאצאים הרוחניים של הרב קוק".

בנוגע לתורה ולחזון הרב קוק הוסיף, "החזון הגדול של הרב קוק - תורת ארץ ישראל, תורה שמפתחת כלכלה, תעשייה, חברה ותרבות. כל הדברים הללו כיום פורחים, ואנחנו רק בהתחלה".

האירוע בבנייני האומה יכלול מופעי ענק, תצוגות חדשניות ומיצג מרגש לזכר הנופלים. "בנייני האומה, יומיים בבקרים ובצהריים יהיה הפנינג למשפחות, מיצגים מופלאים, מחיים את הרב קוק מחדש".

"יש גם מצג נופלים שלדעתי מעלה דמעה לראות איך הדברים מתממשים בימינו. בערב יהיה מופע גדול עם כל גדולי הזמר. אנחנו מקווים מאוד שזה רק ההתחלה לעשור ויותר של אירועים סביב הדמות והמשנה של הרב קוק", סיכם הרב לונדין.

