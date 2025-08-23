במשך שנים רוכשי דירות נאלצו לשלם את מחיר השוק המלא, מבלי לדעת שקיימת דרך אחרת.

כעת מתברר כי באמצעות מודל חדש של רכישה קבוצתית, ניתן לקבל מהיזם הנחות משמעותיות שרוכש פרטי לא יוכל להשיג בעצמו.

חברת "פאוור גרופ" מתמחה ביצירת קבוצות רוכשים חכמות לפרויקטים נבחרים. באופן זה ניתנת לחברי הקבוצה האפשרות לרכוש דירה במחיר שנמוך בעד 600 אלף ש"ח ממחיר השוק.

לדברי מנכ"ל החברה אבי ממן, "כשמארגנים קבוצת רוכשים חזקה ומהירה, היזם חוסך הוצאות שיווק, פרסום ומכירות, ובעיקר עלויות מימון. בתמורה, הוא מוכן למכור במחיר נמוך משמעותית ובזמן מוגבל - וכל הצדדים מרוויחים".

לפרטים נוספים על מגוון הפרויקטים של פאוור גרופ לחצו כאן

הפרויקט הנוכחי בירושלים נמצא בשכונה מבוקשת ומתפתחת במיוחד. להבדיל מפרויקטים "על הנייר", מדובר בבניין שכבר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים. בנוסף, ההצעה פתוחה אך ורק לקבוצה שמתגבשת כעת - הזדמנות שלא תחזור.

איך מצטרפים? הפרטים המלאים על הפרויקט, המחירים והתנאים הבלעדיים נמסרים בקבוצת ווטסאפ סגורה ושקטה. להצטרפות ניתן ללחוץ כאן:

למי שנחסם - ניתן להשאיר פרטים בטופס לידים באתר החברה

ומה הלאה? בקרוב מתוכננות לקום קבוצות רוכשים גם ברכסים, בבית שמש ובכרמי גת. כלל הפרטים והעדכונים זמינים באתר החברה:

