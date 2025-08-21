מפעיל דוכן השייך לארגון "חוזרים בתבונה" המעודד יציאה בשאלה נעצר היום (חמישי) בבני ברק לאחר שסירב לפנות את הדוכן בעקבות מהומות שפרצו במקום.

הדוכן, המופעל על ידי פעיל השמאל נאור נרקיס הוקם בצומת רחוב ז'בוטינסקי ובן גוריון במרכז העיר החרדית.

על פי עדויות, קבוצה של כ-150 צעירים חרדים הגיעה למקום ותקפה את הנוכחים ליד הדוכן. המפגינים קרעו את הדוכן, פצעו מתנדב, חרדי לשעבר, המסייע לפעילות וגנבו רכוש, לרבות סמארטפונים שיועדו לחלוקה.

כוחות המשטרה הגיעו למקום לאחר קריאות מרובות על הפרת סדר. השוטרים החליטו לפזר את ההתקהלות בטענה לחשש לשלום הציבור ודרשו מהמפעילים לפנות את הדוכן.

כאשר אחד המפעילים, תושב גבעת שמואל בן 57, סירב לעזוב, הוא נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה המקומית.

נרקיס כתב ברשתות החברתיות: "הבוקר הקמנו דוכן החזרה בתבונה בבני ברק במטרה לקיים שיח מכבד עם חרדים על גיוס, מדע והשכלה. התנהלו שיחות מכבדות עד שקבוצה של כ-150 חרדים אלימים, עם שנאה בעיניהם, קרעו לגזרים את הדוכן שלנו".

מארגון "חוזרים בתבונה" נמסר: "אנחנו באנו לקיים שיח מכבד על הערכים החילוניים, כמו מדע, השכלה וגיוס לצה"ל. האלימות החרדית לא תרתיע אותנו ונחזור כבר בשבוע הבא לבני ברק, לירושלים ולערים חרדיות נוספות".

הארגון הדגיש כי "כשם שיש דוכני תפילין בתל אביב, יהיו מעתה גם דוכני חזרה בתבונה בבני ברק".