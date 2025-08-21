21 מדינות, יחד עם האיחוד האירופי, גינו היום (ה') את החלטת ממשלת ישראל לאשר תוכנית בנייה באזור E1 שבין ירושלים למעלה אדומים. בהצהרה משותפת שפורסמה נקבע כי מדובר במהלך "בלתי נסבל והפרה בוטה של הדין הבינלאומי".

בהצהרה נאמר כי קידום התוכנית מסכן את הסיכוי לפתרון שתי המדינות, תוך פגיעה ברציפות הטריטוריאלית של מדינה פלסטינית עתידית. המדינות קראו לישראל לסגת מהמהלך באופן מיידי, כדי למנוע החרפה נוספת במתיחות האזורית.

המדינות החתומות על ההצהרה כוללות את מרבית מדינות מערב אירופה וכן אוסטרליה, קנדה ויפן. לדבריהן, קידום ההתיישבות באזור זה עלול להביא ל"השלכות קשות על היציבות האזורית ועל מאמצי הקהילה הבינלאומית לקדם שלום".

המדינות החתומות חזרו על עמדתן לפיה ההתנחלויות אינן חוקיות על פי המשפט הבינלאומי, והן פוגעות במאמצים להשגת פתרון מדיני.

במקביל, הן קראו לישראל ולרשות הפלסטינית לשוב למו"מ ישיר כדי לקדם פתרון בר קיימא.

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "ההחלטה לבנות ב־E1 היא החלטה היסטורית וצודקת מאין כמותה. ראש הממשלה נתניהו המתין עשרות שנים לרגע הזה - ולא יקום מי שיעצור את מימוש זכותנו. זוהי תחילתה של ריבונות! זו ארץ נחלת אבותינו. זהו לב לבה של ארץ ישראל, עורק אסטרטגי החיוני לביטחון ירושלים ולהתיישבות היהודית ביהודה והשומרון. בעזרת ה’ נחנוך כאן אלפי יחידות דיור ונמשיך לחזק את ההתיישבות בכל רחבי הארץ".

"שתי גדות לירדן - זו שלנו זו גם כן, ועבר הירדן המערבי תחילה. לעולם לא תקום מדינה פלסטינית בין הירדן לים. וכמאמר מנהיגנו: 'אם יש כאלו שמעקמים את האף - שיישאר להם אף עקום', ריבונות עכשיו!".