אברום בורג, שכיהן בעבר כיו"ר הכנסת ועמד גם בראש הסוכנות היהודית, תקף בחריפות את מדיניות ישראל בעזה.

בראיון לפודקאסט בערבית "מזיג’" אמר בורג כי "מה שחמאס עשה בשבעה באוקטובר לא מצדיק דבר מהפשעים שישראל מבצעת בעזה".

הוא הוסיף, "הפכנו לרוצחים בעצמנו. הפכנו לחיות רעות. המדינה שלי היא מדינה כובשת. הפוליטיקה שלי היא פוליטיקה כובשת".

בהתייחסו להנהגה הישראלית, אמר בורג: "סמוטריץ', בן גביר ונתניהו הם שדים רעים. מה שלא הספקנו ב-48', אנחנו רוצים לעשות עכשיו".

בורג הוסיף: "אהוד ברק אמר בזמנו, 'אם הייתי פלסטיני, הייתי נאבק'. אני חושב שזה סנטימנט נכון". בהקשר זה הוסיף: "הדבר היחיד שיוריד את ישראל על הברכיים מבחינה מדינית הוא מאבק לא אלים".