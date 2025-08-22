צה"ל החליט להשעות ממילואים את הרב הצבאי אביעד גדות, מראשי ארגון "תורת לחימה".

על פי דיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, ההחלטה התקבלה בעקבות התבטאות שפורסמה בחשבון הטוויטר של הארגון נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי.

בחשבון הארגון נכתב בחודש יוני האחרון, "מה דעתכם על סיור רגלי לפצ"רית בקסבה של שכם בחיכוך גבוה עם אוכלוסיית הטרור בעיר, לפני שהיא מחלקת פקודות ללוחמים בשומרון?"

בעקבות פניית גלי צה"ל בנושא, הרב הצבאי הראשי תת-אלוף הרב אייל קרים, בחן את שירות המילואים של גדות. הוא אינו משמש כיום כרב צבאי ביחידה, אלא משרת בתפקיד עורפי במפקדת הרבנות הצבאית.

הציוץ שגרם להשעיה צילום: ללא קרדיט

לאחר בדיקה הוחלט כי גדות יושעה משירות מילואים, ובצה"ל ייבחן בהמשך האם להפסיק את שירותו לחלוטין. גדות הגיב כי ההחלטה "לא מוכרת לי ולמפקדיי"

מדובר צה"ל מסר, "בצה"ל משרתים אזרחים מכלל האוכלוסיות והדעות, תוך שמירה על פקודות וערכי צה"ל. צה"ל מגנה התבטאויות מסוג זה נגד מפקדים ומשרתים".

שר התקשורת שלמה קרעי חיזק את הרב גדות וכתב: "חמור בעיניי אם אכן הפצ"רית לא ירדה לשטח לפני שהחליטה לחלק הוראות מגבילות ללוחמינו. זו צריכה להיות הכשרה בסיסית למשפטנים שמעורבים בהוראות ללוחמים בצה"ל".

עם זאת הוא ציין: "לא מבין על מה הגינוי של דובר צה"ל. לא שמעתי גינוי מדובר צה"ל כנגד מדליפת הסרטון השקרי והמסית מ'שדה תימן'".