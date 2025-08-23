האם מסעב חסן יוסף יתגייר? צילום: ערוץ 7

במהלך ריאיון מיוחד לערוץ 7 נשאל מסעב חסן יוסף על האפשרות שיתגייר ליהדות בעקבות התהליך שעבר עליו מאז היה חבר בארגון הטרור חמאס כבנו של אחד מבכירי הארגון, דרך השירות כסוכן שב"כ ועד המלחמה שהוא מנהל בתקשורת הבינלואמית למען ישראל.

"אני לא מעוניין", הוא ענה, "אני לא מעוניין ללכת על פי דת מסוימת".

"העם היהודי יקר לי מאוד", הוא אמר אך הוסיף והדגיש: "אני לא המושיע של היהודים".

"אני לא צריך להיות יהודי כדי להבין את המאבק היהודי של ימינו", הוסיף והסביר מסעב, "למרות שאני לא רוצה להיות דתי, אני מעריך את היהדות כאמונה ומעריך את מי שיש להם את המשמעת של היהדות - כי אני מעריך ומכבד אנשים שיש להם משמעת, שיש להם מצפן מוסרי, שתורמים לחיים - לא רק לעם היהודי, אלא גם לשאר האנושות".

"זה מה שנותן לי השראה", הוא הוסיף, "אני מעריך את ישראל כדמוקרטיה ואני מעריך את ישראל כאומה. אני מקבל המון השראה מהעם היהודי וסיפור ההישרדות שלו כנגד כל הסיכויים. זה מהותי מבחינתי".

"האם זה הופך אותי ליהודי?", הוא המשיך, "אני לא יודע. האם אני רוצה להיות יהודי? זה לא משנה. מה שבאמת חשוב זה שאני רואה את הדברים נכוחה ואני לא רואה שום מרחק ביני לבין העם היהודי".