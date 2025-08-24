שלום לעדן חסון. נראה שנפגעת מההפגנה נגד ההופעה שלך. אדגיש - ההפגנה היא נגד ההופעה שלך, ולא נגדך. שים לב - התורה לא אמרה שאתה רע.

אתה ככל הנראה אדם טוב, ואפילו טוב מאד, עם הרבה אהבת ישראל, דאגה ללוחמים ועוד הרבה דברים טובים. אבל למעשה שלך היא לא סתם קראה מעשה רע, היא קראה לו תועבה והיא שמה אותו במדרג הכי חמור של העבירות בתורה. הדבר הזה לא ישתנה לעולם, כי כך אמר ה' יתברך, זה שלדבריך אתה אוהב לשיר כמה אתה אוהב אותו.

רק לפני 3 ימים התראיינת לאתר מאקו, דיברת על 'הזוגיות' שלך עם אותו אדם, שגם הוא ככל הנראה ומן הסתם אדם טוב, אדם נחמד. אולי גם מחובר למסורת כמוך. אבל כשאתה זמר, אתה בטח מכיר, אנשים מכירים אותך, מעריצים אותך, נותנים למה שאתה אומר חשיבות יותר גדולה מאשר אדם רגיל. זה לפעמים קצת מוזר וחסר טעם, כי כנראה אתה לא מבין יותר בפוליטיקה, במדיניות או בהלכה יותר מאחרים, אבל ככה משום מה העולם עובד.

לכן, מי שהולך להופעה שלך ומחובר לשירים שלך, מחר יקרא מה שאתה כותב על בן הזוג שלך, יראה את שניכם מצולמים ברשת החברתית, ומה הוא יחשוב? אם הזמר הזה שהמועצה שלי הביאה להופעה עושה את זה, מדבר על זה ומצטלם עם זה, כנראה שזה בסדר גמור, או לא כל כך נורא, או ממש דבר יפה ונאה. ואילו האמת היא, כמו שאמרנו, שהתורה חושבת שזה כן נורא.

בוא נחשוב רגע ביחד. אם זה כל כך לא משנה עם מי אתה גר ואת מי אתה אוהב, למה התקשורת הכללית כל כך מתעסקת בזה, למה היא רואה בזה בשורה כל כך גדולה, ולמה אתה בעצמך אמרת בראיון לכאן 11 שזו 'הדרך הכי כנה, אמיתית ואומנותית שלי'?

אתה אומר שזו לא הדת שאתה מכיר. יכול להיות, וזה ממש לא משנה כי את התורה לא אתה קובע וגם לא התקשורת או אגף התרבות של מועצת בנימין, אלא בית המדרש. אולי לכן חז"ל אמרו ש'תועבה' זה סוג של נוטריקון - תועה אתה בה, מתוך הכרת נפש האדם שעלולה להכשיר כל דבר, ולומר על דבר רע שהוא בעצם טוב. אתה מן הסתם בטוח שהזוגיות שלך היא אחלה של דבר, ומה יותר יפה מאהבה, בטח כשל הברנז'ה מסביב מריעה לך. אבל האמת היא שתועה אתה בה, וזה דבר רע, ולזה לא קוראים בעולם היהודי אהבה. התורה, אם חשוב לך לדעת, לא מתעלמת מכך שיש נטיה כזו. היא יודעת את זה היטב, ועדין אסרה.

אתה אומר שהמטרה שלך להפיץ אהבת חינם. אנחנו מאמינים לך. אבל אולי לא תאמין, גם מי שנגד ההופעה שלך, זה ממש לא אומר שהוא שונא אותך. מותר לחשוב שתקציבי המועצה יופנו לזמרים שמשדרים תרבות שמתאימה לרוח תושבי המועצה בלי שתגיד שהם קומץ קיצונים בעלי שנאת חינם.

אגב, כל הקטע של אהבת חינם זה לא בהכרח להסכים, אלא לבקר, להוכיח, ועדין לאהוב. שים לב שבכל המחאה הזו אף אחד בכלל לא דיבר עליך. דיברו על המהות ולא על האישיות, דיברו על התרבות ולא על הזמר. על קפה ומאפה נשמח מאד להיפגש, על ההופעה עצמה נוותר.