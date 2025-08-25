העיתונאי ירון אברהם מותח ביקורת חריפה על המהלך של עיריית תל אביב הדורשת מבתי הכנסת האורתודוכסיים לחתום על הצהרה הנוגד את אמונת המתפללים בהם.

"שוב זה קורה, מי שמבקש להיות הכי נאור שיש מבצע את האקט הכי לא מתחשב שיש. עיריית תל אביב פונה באחרונה לעשרות בתי כנסת בשטחה ודורשת, תחתמו שתספקו שירותי דת ללא הבדלי מין או אמונה. מי שסירב נתבע לפנות את הקרקע ששייכת לעירייה.

על פניו זה נשמע כמו צעד הגיוני. לעירייה הרי יש אחריות כלפי התושבים שלה ועליה לדאוג שהמוסדות שבעיר ישקפו את אורחות חייהם. בפועל זה בדיוק מה שאמרו ליהודים לפני שנים רבות באירופה, יש שאומרים, שאומרים להם גם כיום", הסביר אברהם.

לדבריו "בפועל זו מלחמה בחופש הדת. במילים אחרות, אם בית כנסת מסוים הוא בעל ציביון אורתודוקסי, הוא לא צריך להפוך לרפורמי רק אם מרבית התושבים באותה שכונה הם רפורמים. מה זה אם לא חוסר הכלת השונה? מה זה אם לא רמיסה של מיעוטים? מה זה אם לא צעד פופוליסטי שכל מטרתו היא להגביר את הפילוג? שלא נדבר על כך שיש כשל פנימי בטיעון. מי שטוען שהוא רוצה להתפלל איך שהוא רוצה, לא יכול למנוע מאחרים להתפלל איך שהם רוצים".

"זו הסיבה שמניעת התפילה בהפרדה בכיכר דיזנגוף הייתה מעשה אווילי. ומי היה מאמין שמי שניסה למנוע תפילה אורתודוקסית במרחב ציבורי בחוץ - עכשיו רוצה לעשות את זה בפנים", הוא מדגיש.

"די עם זה, עזבו את בתי הכנסת בשקט. תנו לכל אחד לחיות את חייו איך שהוא רוצה. בעיקר, אל תבכו על כפייה דתית, כשאתם עושים כפייה חילונית. זה ממש אותו דבר", מסכם אברהם.