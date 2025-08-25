צה"ל פרסם תיקון לסיבת מותו של סמל ישי אליקים אורבך ז"ל, שנפל ב-8 במאי במהלך פעילות מבצעית ברפיח.

מהתחקיר עולה כי אורבך ז"ל נפל כתוצאה מירי RPG לעבר כוח צק"ח גולני, בעת שניגש להעניק סיוע ראשוני למפקדו שנפצע - ולא מקריסת מבנה - כפי שפורסם בעבר.

בצה"ל זיהו כי באותו יום התרחשו שני אירועים ברפיח. באירוע הראשון, בשעה 13:50, נפגע מפקדו של אורבך ז"ל מירי RPG. אורבך וחייל נוסף ניסו להעניק לו טיפול ובמהלך הסיוע נורה טיל נוסף ממנו נהרג אורבך ז"ל. מפקדו נפצע קשה והחייל הנוסף נפצע בינוני.

באירוע שני בשעה 16:40, נפל סמ"ר ים פריד ז"ל, לוחם מסיירת גולני, מירי טיל נ"ט לעבר כוח שפעל בג'ניינה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו, שלושה מהם באורח קשה.

אורבך הותיר אחריו את הוריו נעם ואפרת, את ארבעת אחיו מיה, יואל פרי ומיכה ואלמנה צעירה - יובל. השניים התחתנו שלושה חודשים לפני שנפל בקרב.

אלמנתו יובל סיפרה כיצד פנתה לקב"ה ותהתה על האובדן הקשה שחוותה. "אתה החרבת את הבית שלי ושל ישי. אני לא כואבת רק על עצמי ועל הבית שלנו. אני כואבת על כל האור שהיה אמור לצאת ממנו, על החסד, התורה, השמחה, האהבה, הטוב הטהור, השירה. אני כואבת על ניגון ושירת הלווים שהבנים שלנו היו אמורים לשיר ולנגן לך, ועל עבדיך הנאמנים (ילדינו) ששמת קץ לחייהם לפני הבראם. אני כואבת עליך, הקב"ה. עליך ולא רק עליי. כל כך הרבה בתים שהוקמו לכבודך הוחרבו. אני יודעת שאתה מבכה אותם. ה' מִמָּרוֹם יִשְׁאָג וּמִמְּעוֹן קָדְשׁוֹ יִתֵּן קוֹלוֹ שָׁאֹג יִשְׁאַג עַל נָוֵהוּ.

ואני חייבת לשאול, לא חבל? לא חבל על עבודת השם שיכלה להיות בעולמך? על קידוש שמך בעולם? לא חבל על עבדיך? האובדן שלך גדול משלי. בסוף הכל למענך. הבית שלנו היה למענך. החסד שלנו, האור, השמחה, השירה והניגון, האהבה, הכל למענך. מאז ומעולם היינו למענך. השם, כל כולי למענך. כל כולי כואבת מתוך אהבתי אליך".