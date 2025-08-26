רשויות הבריאות בארצות הברית אישרו מקרה ראשון מסוגו של הדבקה בטפיל המכונה "תולעת בורג מהעולם החדש", הניזון מרקמות חיות וידוע ביכולתו לחדור לגוף חי באמצעות רימות.

החולה, תושב מדינת מרילנד, שב לאחרונה מטיול באל סלבדור, שם ככל הנראה נחשף לטפיל. המקרה אובחן לראשונה בידי רופאים ב־4 באוגוסט, אך פורסם כעת לאחר אישור משרד הבריאות האמריקאי.

דובר משרד הבריאות האמריקאי אמר לרשת ABC News כי "תולעת בורג מהעולם החדש היא מין של זבובים טפיליים הניזונים מרקמות חיות. השם מתייחס לאופן שבו רימות מתברגות לרקמות של בעלי חיים, מה שגורם לנזק נרחב ולעתים קרובות מוביל למוות".

המרכז האמריקאי למניעת מחלות מסר כי בני אדם עם פצעים פתוחים עלולים להיות פגיעים במיוחד להידבקות, בעיקר אם הם נוסעים לאזורים כפריים במרכז אמריקה ומקסיקו, שבהם הטפיל נפוץ גם בקרב בעלי חיים.

משרד החקלאות בארה"ב מסר כי הטפיל טרם זוהה בבעלי חיים בשטחי המדינה, אך "בהתחשב בהתפשטות במדינות שכנות, הטפילים אינם רק איום על קהילת החוות ובעלי החיים שלנו, אלא גם על אספקת המזון שלנו ועל הביטחון הלאומי שלנו".

במקביל, מנהל המזון והתרופות האמריקאי פרסם אישור חירום לשימוש בתרופות ייעודיות לבעלי חיים, לצורכי טיפול ומניעה של התפשטות הטפיל.