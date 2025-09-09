שיתוף פעולה מוזיקלי חדש יוצא לדרך: הראפר סאבלימינל והיוצר דורון בראון חברו ליצירת השיר "אור הבריאות".

לדברי האמנים, השיר נולד מתוך צורך להתחבר מחדש לערכים ולשורשים היהודיים, ומתוך חיפוש אחר משמעות וזהות בתקופה מאתגרת. השניים מתארים את היצירה ככזו שמבקשת לחשוף את הניצוץ הפנימי הטהור והטוב המצוי בכל אדם.

במסגרת העבודה על השיר, סאבלימינל מציין כי מדובר עבורו בחוויה חדשה גם במישור האישי, וכי "העבודה המשותפת הובילה אותי למקום חדש". דורון בראון הוסיף כי כבר מהרגע הראשון חש חיבור עמוק לשיתוף הפעולה, שתיאר כ"מתנה גדולה וכבוד גדול".

השיר, שבו משולבים ראפ וטקסטים אישיים לצד עיבוד מוזיקלי של שרון לוי, מתואר על-ידי יוצריו כחוויה חשופה ומלאת רגש, המבקשת לעורר אמונה, תקווה וחיזוק פנימי.