בנק לאומי הודיע היום (רביעי) על החלטה תקדימית להפחית את ריבית הפריים ב-0.25%. בעקבות המהלך, שיעור הריבית יעמוד על 5.75% במקום 6% ויוזיל את החזרי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות של לקוחות במסלול פריים.

ההטבה תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר ותוענק אוטומטית ללקוחות שמעבירים משכורתם ללאומי ומחזיקים במשכנתא הכוללת רכיב פריים או בהלוואה קיימת הצמודה לפריים. גם לקוחות שיבקשו משכנתא או הלוואה חדשה במסלול פריים לאחר מועד זה ייהנו מההפחתה.

המהלך מצטרף לשורת צעדים נוספים שבנק לאומי מקדם לטובת לקוחותיו, בהם מתן ריבית של 2% על יתרת זכות עד 10,000 ש"ח, הוזלה של 1% בריבית על יתרות חובה בחשבון, ופתיחת פיקדון אוטומטי בו כספים עודפים עוברים לפיקדון יומיומי.

הפחתת הריבית בלאומי באה כשברקע החלטת בנק ישראל מ-20 באוגוסט, זו הפעם ה-13 ברציפות, להשאיר את הריבית המוניטרית על 4.5%. בכך נותרה ריבית הפריים הכללית על 6%, מצב חריג ביחס לעולם שבו נרשמו הפחתות ריבית בשנה וחצי האחרונות. בוועדה המוניטרית הסבירו כי חוסר הוודאות הכלכלי והביטחוני מחייב זהירות.

מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן, אמר, "החלטתנו התקדימית להפחית לראשונה 0.25% מריבית הפריים נועדה לסייע ללקוחותינו בתקופה זו. אנו ערים לנטל הכלכלי המשמעותי שרובץ על אזרחי ישראל בעקבות סביבת הריבית הגבוהה וחוסר הוודאות במשק לאור המלחמה".