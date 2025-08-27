הזמרת ירין נקטלוב הופתעה לגלות כי גוגל החליטה להגביל את החשיפה לשיר החדש שלה "את לא לבד", שעלה ליוטיוב לפני כשלושה שבועות וצבר אלפי צפיות.

ירין, יוצרת צעירה בראשית דרכה, ביקשה לקדם את השיר באמצעות קידום ממומן ביוטיוב. לדבריה, לאחר ששילמה על הפרסום קיבלה הודעה מגוגל כי "המודעה עשויה להופיע בפני מספר צופים מוגבל". הסיבה שנמסרה הייתה "אמונה דתית בפרסום מותאם אישית".

השיר, שמבקש להעביר מסר חיזוק ותמיכה לנשים, נכתב מתוך חוויות אישיות. "גדלתי בבית מורכב, כל הורה משך לכיוון אחר, ובינתיים גם בחברה לא הצלחתי למצוא את עצמי. מתוך החושך שלי מצאתי את היד הגדולה שאספה אותי וצעקה לי שאני לא לבד", סיפרה ירין עם צאת השיר.

על משמעות היצירה הוסיפה נקטלוב, "זה שיר שמרפא ומעניק נשימה, שמביא איתו אמירה נשית עמוקה ונוכחת בלב תקופה רגשית סוערת ומלחמה מתמשכת". בשיר היא שרה: "בכלל, כל הנקודה של התשובה עשתה לי להיות יותר מחוברת לעצמי. כמו לשוב הביתה כזה".

