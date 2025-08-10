ירין נקטלוב, יוצרת צעירה בתחילת דרכה, משיקה בימים אלו את הסינגל החדש שלה "את לא לבד".

לדבריה, מדובר ב"שיר שמרפא ומעניק נשימה, שמביא איתו אמירה נשית עמוקה ונוכחת בלב תקופה רגשית סוערת ומלחמה מתמשכת".

בחייה עברה ירין תהליכים מורכבים, בהם נידוי חברתי וגירושי הוריה, ובגיל צעיר בחרה לחזור בתשובה בכוחות עצמה. דרך המוזיקה שלה היא מחברת בין עולמות.

"גדלתי בבית מורכב, כל הורה משך לכיוון אחר, ובינתיים גם בחברה לא הצלחתי למצוא את עצמי. מתוך החושך שלי מצאתי את היד הגדולה שאספה אותי וצעקה לי שאני לא לבד", היא מספרת.

הפקת השיר נעשתה על ידי נעמה נגר, וכוללת סימפול של הזמרת דיןדין אביב, שגם היא חוזרת בתשובה. השיר נכתב מתוך סיפורה האישי של ירין ומיועד לשמש "יד מושטת, חיבוק בתוך כל הרעש" לנשים ונערות.

סינגל הבכורה שלה, "אין לילה", זכה לחשיפה רחבה בעקבות סיפור חייה כבת זוג ללוחם מילואים שנפצע במלחמה.