טקס חנוכת תלמוד תורה ציוני חדש לבנים נערך השבוע בעיר רמלה במעמד ראש העיר מיכאל וידל, סגניו, רבני העיר והקהילה.

בין המשתתפים היו הרב חגי אירם, מנהל המוסד החדש, הרב איתן שנרב, הרב יוסף ישראלי - רב גרעין עמיחי, והרב יאיר גואלמן. במהלך האירוע התקיימו גזירת סרט והסרת לוט, וראש העיר בירך "שהחיינו" בשם ומלכות על הקמת תלמוד תורה חדש.

ראש העיר אמר, "הקמת תלמוד התורה היא בשורה גדולה לחינוך ברמלה. אנו ממשיכים לפתח מערכות חינוך מגוונות המעניקות לכל משפחה בעיר מענה איכותי, ערכי ומתאים להשקפת עולמה. אני רואה בתלמוד התורה מנוע חשוב שיחזק את זהותה היהודית־ציונית של העיר ויתרום רבות לדורות הבאים".

סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, אברהם דז’ורייב, הוסיף, "זהו יום מרגש לכל מי שמאמין בחינוך כיסוד לעתיד ילדינו. תלמוד התורה החדש נותן ביטוי לצורך אמיתי שעליו עמלו ההורים, הקהילה ועיריית רמלה יחד. בעזרת השם, זוהי רק תחילתה של תנופה חינוכית שתצמיח פירות רבים בעיר".

הרב שנרב סיכם, "מדובר במהלך שירים את כל מערכת החינוך בעיר כמה רמות למעלה".