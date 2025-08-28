הזמר והיוצר שלומי אגמון, חסיד חב"ד ובעל תשובה, הוציא סינגל חדש בשם "לעולם".

השיר יוצא לאור לרגל חודש אלול ומבוסס על המילים מהתפילה הנאמרת מדי בוקר: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר".

אגמון, שליח חב"ד ומנהל בית חב"ד במרכז ראשון לציון, הוא בנו של חיים אגמון, מנצח להקת הגבעטרון המפורסמת. לפני כעשור חזר בתשובה, ומאז משלב את דרכו האמנותית עם פעילותו הרוחנית.

בימים אלו יוצא אגמון בפרויקט חדש בשם "חב"ד אחד העם 17" - על שם כתובת בית חב"ד - שבו הוא שר ומארח אמנים נוספים לשירים שהלחין במגוון סגנונות מוזיקליים.