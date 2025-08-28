הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה בחריפות את הפרסום המסית נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ואת האמירות המבישות שנלוו לו.

"אלוף בלוט הוא קצין קרבי מהשורה הראשונה, ערכי ומוסרי, אשר פועל שנים ארוכות, לילות כימים, למען ביטחון מדינת ישראל ותושביה, ובפרט תושבי יהודה ושומרון. השימוש בדימויים מעוותים נגדו חוצה כל קו אדום. צה"ל פועל, וימשיך לפעול למיגור הטרור ביהודה ושומרון, תוך שמירה על הדין ועל ערכיו", הגיב הרמטכ"ל.

הוא הוסיף "הניסיון לערער על פועלו או להטיל דופי באלוף בלוט פוגע במשרת ציבור המקדיש את חייו למדינה, ופסול בתכלית".

הבוקר פורסם בעיתון מאמר של עיתונאי השמאל הקיצוני גדעון לוי תחת הכותרת "אוֹבֶּרקומנדנט אבי בְּלוּט, אלוף הדם, פושע מלחמה".

לוי כתב מאמר מלא שנאה בו טען כי "בכיפתו השמוטה, בצחות לשונו מקפיאת הדם, בשחצנותו חסרת הגבולות ובמוסר הכפול החולני שלו, הוא פקד לייצר 'פעולות עיצוביות' כדי ש'יהיו מורתעים'. כשממנים קצין כמו בלוט לפיקוד המרכז, ממנים עוזר מתנחלים".

"איך אתה ישן בלילה, האלוף, עם המוסר הגזעני הזה? זה מה שבלוט למד בעלי: היהודים הם אדוני הארץ. למתנחלים מותר להצית, להחריב, לעקור ולרצוח כאוות נפשם. לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים. אלוף הדם הזה הופך עכשיו את פני הגדה המערבית ואת דיוקנה המוסרי של המדינה כולה. אולי הוא עוד יתמנה להיות מצביא הג'נוסייד הבא, אחרי עזה", הוסיף.