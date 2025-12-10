מנכ"ל ארגון השמאל הקיצוני "שלום עכשיו", ליאור עמיחי, פנה לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בדרישה להדיח לאלתר את מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט.

הפנייה הגיעה בעקבות שידור תחקיר בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11, שעסק בהקמת גבעות חדשות ביהודה ושומרון.

הוא השתלח וכתב כי "בלוט הפך הלכה למעשה את צה"ל לכוח סיוע להקמתם של מאחזי טרור יהודי בלתי חוקיים בכל רחבי השטחים".

הוא כינה את בלוט "נציג נוער הגבעות במדי צה"ל", וקרא לרמטכ"ל "לפעול ללא דיחוי ולסיים את כהונתו של אלוף בלוט באופן מיידי, כדי להשיב את האמון בטוהר הפיקוד של צה"ל".

בתחקיר נמסרו עדויות על שיתוף פעולה בין הפיקוד לבין יוזמי המאחזים. קצין בפיקוד מרכז בדרגת סגן אלוף אמר: "כשפוקס סיים ואבי בלוט נכנס לתפקיד, התהפכו היוצרות. פתאום התחילה מדיניות שונה לגמרי. מיולי 24 ממש מתחיל להיבנות מנגנון מסודר להקמת חוות בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוד".

לדבריו, "יש אפילו אדם אחד בפיקוד שהוא איש המפתח לנושא - אליצור טראבלסי. הוא הולך, סוגר את העניינים, מעורב בכל התוכניות להקמת החוות. הוא עושה סיור מקדים עם בעל החווה, מראיין אותו ואז בעצם הולך לאלוף שמאשר, והחווה עולה בתיאום".

התחקיר דיווח על הקמת כ-140 נקודות יישוב חדשות החולשות על כמיליון דונם - שטח שגדול פי ארבעה מכלל ההתנחלויות הוותיקות, והוגדר כ"מהפכה של ממש".