חיל האוויר הישראלי תקף אחר הצהריים (חמישי) מטרות טרור של החות'ים בצנעא, בירת תימן.

התקיפות בוצעו בזמן נאומו של מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י.

רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה על יותר מ-10 תקיפות בבירה צנעא.

ביום ראשון השבוע חיל האוויר תקף יעדים של החותים בשטח תימן במבצע שזכה לכינוי "נווה צדק".

בתקיפה בתימן השתתפו 14 מטוסי קרב שהטילו כ-40 חימושים והיא כוונה נגד תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא.

בין התשתיות שהותקפו: מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י.

מצה"ל נמסר כי "התקיפות בוצעו נוכח תקיפות חוזרת של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל ואזרחיה, לרבות שיגור טילי קרקע-קרקע וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח המדינה. ארמון הנשיאות במרחב צנעא נמצא במתחם הצבאי ממנו מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י".

"כמו כן, הותקפו תחנות הכוח היזאז ואסאר, אשר שימשו את השלטון כתשתית אספקת חשמל משמעותית עבור פעילותו הצבאית. תקיפת תחנות הכוח פוגעת בייצור ואספקת החשמל למטרות צבאיות, השימוש בתחנות אלו מהווה דוגמה נוספת לשימוש הצבאי שעושה שלטון הטרור החות'י בתשתיות אזרחיות".