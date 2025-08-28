חבר הכנסת משה סעדה, סגן ראש מח"ש לשעבר, מתייחס בראיון לערוץ 7 להסדר הטיעון שנחתם בפרשת רונאל פישר, כמי שהיה אחראי על חקירת התיק. בפתח הדברים הוא מגדיר את ההסדר כ"מכירת חיסול".

"זו מכירת חיסול. יש כאן נאשם בעשר עבירות של שוחד. לא מדובר בסיקור אוהד אלא במזומנים שהוא קיבל תמורת מחיקת תיק. הוא קיבל תיק עם כסף והכול מתועד ומצולם. 10 עבירות של שוחד, 12 עבירות שיבוש מהלכי משפט, 8 עבירות של הפרת אמונים, 4 עבירות הלבנת הון, 5 עבירות של נכסים שהושגו בפשע והרשימה עוד ארוכה. מדובר במעל מאה שנות מאסר", הוא אומר.

"הם מוחקים את הכול ומשאירים את עבירת השוחד, כי אין להם ברירה כי הכול מתועד ומצולם אבל עבירות אחרות כולל ניסיון ליירט פרקליט, מוחקים", אומר סעדה ומסביר: "רות דוד ורונאל פישר החליטו להוציא פרקליט שעסק בתיק של אברג'ל, אחד התיקים החמורים במדינה, הם החליטו להוציא אותו מהתיק כדי שלא לפגוע במשפחת אברג'ל, כי הם יודעים שבזכות הפרקליט הזה תהיה חקירה טובה ואישום נגד משפחת אברג'ל ומציעים לו תפקידים במקומות אחרים כדי ליירט אותו מהתיק".

דוגמא נוספת לחומרת העבירות של רונאל פישר מזכיר סעדה: "לוקחים חומר מחקירה סמויה של המשטרה דרך איש משטרה, ואת השאלות מעבירים לנחקר לפני חקירה. זה שיבוש הכי חמור, עבירות הלבנת הון של מאות אלפי שקלים והכול נגמר...".

"רונאל פישר שהיה יוצא ובא מלשכת יועמ"ש בעבר והיה חלק מהמילייה המשפטי כשהחברה הקרובה ביותר שלו היא רות דוד, פרקליטת המחוז, זוכים להנחת סלב. איך יכול להיות שהתיק מתנהל עשר שנים? הוא עדיין מודה בעבירות חמורות של שוחד ושיבוש והפרקליטות מבקשת רק שנה וחצי, והשופט מתכוון לתת רק עבודות שירות ומציגים לציבור מצג שווא של כאילו דיון אבל פישר לא הולך להיכנס לכלא בתיק הזה".

עוד מזכיר סעדה כי השוטר שהיה לו חלק בפרשה אך העבירות שביצע היו פחות חמורות נשלח לשבע שנות מאסר שאותן כבר הספיק לרצות.

על השאלות העולות מהפרשה אנחנו שואלים במה זכה פישר לאיתרוג הזה, והאם יתכן ועוד גורמים בכירים במערכת המשפט מעורבים בפרשה שמנסים להסתיר מהציבור.

"אני לא יודע. אני לא בוחן כליות ולב. אני יודע שהתיק מתנהל עשר שנים ונמכר במכירת חיסול על ידי עמית אייסמן פרקליט המדינה ועל ידי השופט הכושל. מסתירים מהציבור שהכול כבר נסגר והוחלט שהוא לא יישב בכלא. הם מסתירים שהם פנו למס הכנסה לבטל לו תיקים במס הכנסה שלא הסכימו לוותר לו. כך מתנהלת מערכת המשפט וזו הסיבה שהמערכת זקוקה לתיקון וניעור, שיהיה גוף חזק שיחקור את הפרקליטות כדי שיבינו שיש דין ויש דיין ויש שוויון בפני החוק".

סעדה מזכיר כי ביום בו הפרקליטות סירבה לדחות את בקשת ראש הממשלה בשבועיים את ניהול התיק שלו לקראת המבצע באיראן, אותה פרקליטות נענתה לבקשתו של רונאל פישר לדחייה דומה.

"התיק הזה כבר לא ישתנה. אנחנו רואים את האבק והתחושה לא טובה, אבל זה חושך שלפני עלות השחר. פעם שיחה כזו לא הייתה קורית. היום הציבור מבין ויש לו אומץ לתקוף את השופטים ואת פרקליט המדינה", אומר סעדה ומציין כי הגיש תלונה נגד פרקליט המדינה והשופט.