עם תחילתו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, המוזיקאי ביני לנדאו מבצע את הניגון המיוחס לתלמידי הצמח צדק במסגרת פרויקט 'צמאה'.

"זהו ניגון קדוש, שמעורר את הנשמה, עשוי לעורר געגוע למשהו לא מוסבר, מעין כמיהה מעורבת בשמחה והוקרת תודה ותפילה, מן רצון לפרוש כנפיים ולהמריא מעל גבולות הגוף והזמן", תיאר ביני לנדאו.

הביצוע המיוחד מצטרף לשורת ניגונים חסידיים שהופקו במסגרת פרויקט 'צמאה', בהם ניגונים של דבקות, שמחה והתעוררות, בביצוע מיטב האמנים, ובהם: עקיבא, אברהם פריד, דניאל זמיר, חיליק פראנק, אביתר בנאי, אהרן רזאל, בני פרידמן, זושא ועוד.

על ההפקה המוסיקלית של הביצוע אמון נאור כרמי, המלווה את פרויקט 'צמאה' בשנים האחרונות.