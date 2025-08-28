מיום שני הקרוב תורחב תוכנית חיסוני השגרה בישראל.

שתי התוספות המרכזיות הן חיסון נגד נגיף ה-RSV לכל התינוקות, וחיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV) לנערים במסגרת חיסוני בית הספר ולצעירים בגילי 18 עד 26 שלא השלימו את החיסון בעבר. החיסונים יינתנו בכל קופות החולים ובחינם, לאחר שנכנסו לסל הבריאות.

נגיף ה-RSV, קיצור של Respiratory Syncytial Virus, הוא אחד הגורמים השכיחים למחלות בדרכי הנשימה. הנגיף פעיל בעיקר בסתיו ובחורף, ועד גיל שנתיים כמעט כל התינוקות נדבקים בו.

בקרב פגים ותינוקות עם מחלות לב וריאה מולדות, הסיכון למחלה קשה ולסיבוכים גבוה אף יותר. לפי משרד הבריאות, RSV הוא כיום הגורם העיקרי למחלות דרכי נשימה בתינוקות והסיבה המובילה לאשפוזים בשנת החיים הראשונה.

הוא אחראי לכ-25% מהאשפוזים של תינוקות ופעוטות עקב דלקת ריאות, ולכ־75% מהאשפוזים עקב ברונכיוליטיס.

פרופ' אסנת לוקסנבורג, ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר במשרד הבריאות, אמרה היום כי "חיסונים אלה היו בסל בצורה מאוד מצומצמת, והפעם הרחבנו את מתן החיסונים בצורה משמעותית. ועדת הסל ראתה לנגד עיניה את חשיבות החיסונים והרפואה המונעת, כך שסך התקציב עמד השנה על 120 מיליון שקלים, בערך חמישית מהסל שהלך לטובת מניעה וקידום הבריאות לאוכלוסייה בישראל".