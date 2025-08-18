חיסון ניסיוני לסרטן הראה תוצאות מעודדות. צוות חוקרים מהמרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת UCLA העניקו חיסון ניסיוני בשם ELI-002 2P ל-25 חולים שעברו ניתוחים להסרת גידול הלבלב או המעי הגס.

על פי הודעה לעיתונות של צוות החוקרים "כל החולים עברו ניתוח להסרת גידולים והראו סימנים של מחלה שיורית מינימלית או עקבות של דנא, מה שמעמיד אותם בסיכון גבוה להישנות המחלה".

החיסון החדש נועד להפעיל תגובה חיסונית בגן KRAS, שמוטציות בו אחראיות למחצית ממקרי סרטן המעי הגס וכן ל-90 אחוזים ממקרי סרטן הלבלב.

על פי החוקרים רוב גדול של החולים שקיבלו את החיסון החדש יצרו תגובה חיסונית חזקה בעוד מעטים יצרו תגובה חיסונית חלשה יותר. עבור שלושה חולי סרטן המעי הגס ושלושה חולי סרטן הלבלב, נראה כי החיסון הסיר את כל סמני המחלה.

מבין החולים שהראו את התגובה החיסונית החזקה ביותר, רובם עדיין היו נקיים מסרטן כמעט 20 חודשים לאחר קבלת החיסון ואחרים עברו תקופה ארוכה יותר לפני חזרת המחלה ונותרו בחיים תקופה ארוכה יותר.

מתוך בעלי התגובה החיסונית החזקה, ארבעה מתו לאורך תקופת המעקב, לעומת שבעה מבעלי התגובה החיסונית החלשה יותר.

פרופסור זאב ויינברג, אונקולוג באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, אחר ממחברי המחקר החדש, אמר כי "לאחר מעקב ארוך טווח אחר במחקר זה, הצלחנו להדגים כי לקבוצת החולים שגילו תגובה חיסונית יש סבירות גבוהה יותר שלא יחזור הסרטן שלהם ושיחיו זמן רב יותר בהשוואה לציפיות לגבי העתיד של אותו מטופל".