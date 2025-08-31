כשלושה וחצי חודשים לאחר התקיפה שביצע צה"ל, ארגון הטרור הרצחני חמאס אישר הלילה (ראשון) את חיסולו של מוחמד סינוואר, מבכירי הארגון ואחיו של מנהיג חמאס ברצועה, יחיא סינוואר.

בהודעה שפרסם הארגון צורפה תמונה בה נראה סינוואר לצד בכירים נוספים שחוסלו במהלך המלחמה, כאשר תחת התמונה נכתב הכיתוב "שהידים".

החיסול התרחש באמצע חודש מאי, בתקיפה ממוקדת שביצעו צה"ל ושירות הביטחון הכללי במתחם פיקוד ושליטה תת-קרקעי של חמאס, אשר היה ממוקם מתחת לבית החולים האירופי שבחאן יונס, בדרום רצועת עזה. כשבעה חודשים קודם לכן, חוסל אחיו הבכור, יחיא סינוואר.

שבועיים לאחר התקיפה, בסוף חודש מאי, הודיע צה"ל על מותו של מוחמד סינוואר, אך אישור רשמי לכך מטעם חמאס ניתן רק עתה, וללא פרטים נוספים מעבר לפרסום התמונה.

בנוסף לכך, פרסם חמאס תיעודים חדשים, שלא נראו עד כה, של מוחמד דף - מי שהיה מפקד הזרוע הצבאית של הארגון וחוסל ביולי בשנה שעברה.

בתוך כך, בישראל מעריכים כי אבו-עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל אתמול בערב (מוצאי שבת) בתקיפה ישראלית בעיר עזה שבצפון הרצועה.

‏גורם ישראלי בכיר אמר "אם היה שם אין סיכוי שהפעם שרד את ניסיון החיסול". עוד נמסר כי המידע הראשוני על מקום הימצאו התקבל בליל שבת ובשעה חמש וחצי הערב נפתח חלון הזדמנויות. "אם היו חטופים בסביבה לא היו תוקפים", הדגיש הגורם.

רק ביום שישי טען אבו-עוביידה כי תוכניות צה"ל לכבוש את העיר עזה יסכנו את חיי החטופים. לטענתו, האחריות לגורלם מוטלת על ממשלת ישראל וצבאה, "וכל חטוף שייהרג בתקיפות - יוכרז בשמו ותמונתו".