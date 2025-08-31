גספצ’ו הוא מרק קר מסורתי מהמטבח הספרדי, שמקורו בדרום ספרד - באזור אנדלוסיה החם. בניגוד למרקים המוכרים לנו שמוגשים חמים, כאן מדובר במרק המבוסס על ירקות טריים, שמן זית, חומץ ותיבול, שטוחנים יחד ומגישים מצונן.
כאן בגרסה הספרדית-ישראלית, עם אבטיח צונן בשילוב מושלם של ירקות מתאימים.
לפני שאתם מרימים גבה, תנסו את המתכון הבא ואחר כך תשפטו:
מצרכים:
- 3 כוסות קוביות אבטיח קר ללא גרעינים
- 2 עגבניות אדומות ובשלות
- 1 פלפל אדום מתוק
- 1 מלפפון קלוף
- 1/2 בצל סגול קטן
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפות חומץ בלסמי לבן (או יין לבן)
- מלח ופלפל שחור
אופן הכנה:
חותכים את הירקות והאבטיח לקוביות.
טוחנים הכל בבלנדר עד למרקם חלק.
מוסיפים שמן זית, חומץ, מלח ופלפל - וטוחנים שוב.
מקררים שעתיים לפחות לפני ההגשה.
מגישים עם קרוטונים ועלי בזיליקום או נענע.