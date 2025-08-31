גספצ’ו הוא מרק קר מסורתי מהמטבח הספרדי, שמקורו בדרום ספרד - באזור אנדלוסיה החם. בניגוד למרקים המוכרים לנו שמוגשים חמים, כאן מדובר במרק המבוסס על ירקות טריים, שמן זית, חומץ ותיבול, שטוחנים יחד ומגישים מצונן.

כאן בגרסה הספרדית-ישראלית, עם אבטיח צונן בשילוב מושלם של ירקות מתאימים.

לפני שאתם מרימים גבה, תנסו את המתכון הבא ואחר כך תשפטו:

מצרכים:

3 כוסות קוביות אבטיח קר ללא גרעינים

2 עגבניות אדומות ובשלות

1 פלפל אדום מתוק

1 מלפפון קלוף

1/2 בצל סגול קטן

2 כפות שמן זית

2 כפות חומץ בלסמי לבן (או יין לבן)

מלח ופלפל שחור

אופן הכנה:

חותכים את הירקות והאבטיח לקוביות.

טוחנים הכל בבלנדר עד למרקם חלק.

מוסיפים שמן זית, חומץ, מלח ופלפל - וטוחנים שוב.

מקררים שעתיים לפחות לפני ההגשה.

מגישים עם קרוטונים ועלי בזיליקום או נענע.