אשר גולדשטיין, תושב אילת בן 88, צפוי להשתחרר ממעצר בתנאים מגבילים, לאחר שהודה כי רצח את בנו סער לפני למעלה מחמישה עשורים - וחזר בו מהודאתו מספר ימים לאחר מכן.

במשטרה מסרו כי החקירה בעניינו של גולדשטיין עדיין נמשכת, וכי עם סיומה תיבחן העברת התיק לפרקליטות.

במקביל, מתקיים דיון משפטי בשאלת ההתיישנות, והאם ניתן להגיש כתב אישום בגין פשע שאירע לפני 51 שנים.

ביום רביעי בית משפט השלום באילת האריך בשישה ימים את מעצרו של גולדשטיין בן ה-88, אך היום בית המשפט קבע כי ישוחרר.

הקשיש, שנשא בעבר עונש מאסר לאחר שרצח את אשתו לבנה בשנת 1976, הובא אזוק לאולם בית המשפט. לבקשת השופט גיא אבנון, המשטרה הסכימה להסרת האיזוק. נציג המשטרה מסר כי מאז הדיון הקודם בוצעו פעולות חקירה נוספות שחיזקו את החשד נגדו.