שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (ראשון) כי אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בפעולה ממוקדת בעזה שבוצעה על ידי צה"ל והשב"כ.

כ"ץ כתב בהודעה שפרסם: "דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום. ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם".

שר הביטחון הוסיף, "בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס".

מקור פלסטיני אמר לערוץ סקיי ניוז בערבית כי הבית בעיר עזה שבו חוסל אבו עוביידה, נשכר רק ימים ספורים לפני התקיפה.

לדבריו, משפחתו של אבו עוביידה, אשתו וילדיו, שהו בדירה שהותקפה אתמול בשכונת רימאל במערב עזה. המקור הוסיף כי פעילי הזרוע הצבאית של חמאס סגרו את הזירה לאחר התקיפה ומנעו מתושבים להתקרב כדי לחלץ גופות.

במערכת הביטחון בישראל עקבו אחרי דובר חמאס במשך תקופה, ורק לאחר שהבשיל המידע המודיעיני והמבצעי הוחלט לתקוף.

מטוסי חיל האוויר שיגרו טיל מדויק לעבר הקומות השנייה והשלישית של הבניין בעזה, במבצע שנוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של השב"כ במרכז הארץ.