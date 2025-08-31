מקור פלסטיני מסר הבוקר (ראשון) לערוץ הסעודי "אל-ערביה" כי אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, נהרג בתקיפה הישראלית אתמול בשכונת רימאל במערב עזה.

"בני משפחתו של אבו עוביידה ומנהיגי גדודי עז א-דין אל-קסאם אישרו את מותו לאחר שבדקו את הגופה", דווח ב"אל-ערביה".

הדובר בשמו האמיתי חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות נהג להופיע בטלוויזיה או בהצהרות מוקלטות כשהוא עטוף בכאפייה האדומה שמזוהה איתו.

צה"ל פרסם בתחילת המלחמה את שמו ופרצופו של אבו-עוביידה, "הוא מסתתר מאחורי הכינוי אבו-עוביידה ומאחורי הכאפייה האדומה שלו, בדיוק כמו שחמאס מסתתר מאחורי מתקנים אזרחיים כדי לשגר רקטות לעבר ישראל. הוא, כמו שאר מנהיגי חמאס, אוהב להסתתר: במנהרות, מאחורי נשים וילדים, וגם מאחורי מסכות וצללים".

בתוך כך הלילה אישרו בארגון הרצחני חמאס את חיסולו של מוחמד סינוואר, מבכירי הארגון ואחיו של יחיא סינוואר. להודעה שפרסם ארגון הטרור צורפה תמונה בה נראה סינוואר לצד בכירים שחוסלו לאורך המלחמה, עם הכיתוב "שהידים". שבעה חודשים מוקדם יותר חוסל אחיו, יחיא סינוואר.

חמאס פרסם אמש תיעודים חדשים שלא נראו לפני כן של מנהיג הזרוע הצבאית לשעבר, מוחמד דף, שחוסל ביולי בשנה שעברה. במהלך שנות פעילותו ביצע צה"ל מספר ניסיונות לחסל את דף, מרובם חמק. בזמן טבח שבעה באוקטובר, היה דף מפקד הזרוע הצבאית של החמאס, והוא נחשב כמי שתכנן את המתקפה ואת הטבח ביישובי עוטף עזה.