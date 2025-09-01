צה"ל מפרסם הבוקר (שני) איגרת מיוחדת מאת מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, לרגל פתיחת שנת הלימודים האזרחית, לראשונה מאז אירועי השבעה באוקטובר.

לדבריו, "הלימודים גם השנה, נפתחים תחת תנאים שאינם שגרתיים בצל המלחמה, אך הם מהווים סמל חשוב לשגרה נמשכת, לעורף איתן ולחוסן לאומי". אלוף מילוא הוסיף: "השבעה באוקטובר היה יום קשה שבו צה"ל נכשל במשימתו, ומאז הוא נמצא במאבק מתמשך על קיומה של מדינת ישראל והכרעת אויביה".

במהלך התקופה האחרונה, הוביל פיקוד הצפון שורת מבצעים, בהם מבצע "חיצי הצפון" בלבנון ומבצע "חץ הבשן" בסוריה, לצד פעולות נוספות, "במטרה להסיר את האיום, להשיב ביטחון לצפון, ולאפשר את חזרת התושבים לבתיהם ולשגרת חייהם", נכתב באיגרת.

עוד נאמר, "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים - גם בצל לחימה ומתח ביטחוני - היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת. אנחנו מחזקים את ידי צוותי החינוך וההוראה, המורות, המורים והגננות, על חינוך ילדינו - ערכים, אהבת האדם והארץ".

אלוף מילוא הודה לשותפים למאמץ: "אני מבקש להביע הערכה גדולה על שיתוף הפעולה עם ראשי הרשויות, הקב"טים והרבש"צים, שיחד פועלים למען תושבי הצפון וילדי הצפון, לחיזוק הביטחון ועתיד טוב יותר".

בפנייה אישית לתלמידים כתב: "ילדים, נערים ונערות יקרים - אתם הגיבורים של המחר, אתם דור העתיד. אל תפחדו לשאול, ללמוד, לחלום ולצמוח". הוא הבטיח: "נמשיך לעמוד על המשמר, להבטיח שהשגרה החדשה תישמר, יחד נשקם את יישובי הצפון, נחזיר חיים מלאים לכל יישוב, ונמשיך לבנות מציאות חדשה, חזקה ובטוחה".

האיגרת של מפקד פיקוד הצפון צילום: דובר צה"ל

צה"ל הדגיש כי בשנתיים האחרונות, ובמיוחד מאז הפסקת האש, פועל צה"ל באופן עקבי כנגד ניסיונות השיקום של ארגון הטרור חיזבאללה, באמצעות תקיפות ופעילות משותפת עם המנגנון. הישגים אלו, כך נמסר, אפשרו את פתיחת שנת הלימודים וחזרת רוב התושבים לצפון.

על פי הנתונים, כ-76% מתושבי יישובי הצפון שבו לבתיהם, ו-87% מהתלמידים שפונו צפויים לשוב למוסדות החינוך עם פתיחת השנה.

במהלך התקופה הותקנו 1,166 מיגוניות ברחבי הצפון, מתוכן 308 הוצבו בבתי ספר ובתחנות הסעה. מחוז צפון בפיקוד העורף ומרכז העורף בפיקוד הצפון ממשיכים בליווי צמוד של ההתיישבות המקומית.

באוגדות 91 ו-210 התקיימו הערכות מצב עם כוחות המשטרה והרשויות המקומיות, לצד תרגילים משותפים עם מוסדות החינוך. כלל הרבש"צים פעלו יחד עם מוסדות החינוך לשם תיאום מלא של מערך ההיסעים.

היום, 1 בספטמבר, צפויים מפקד פיקוד הצפון, מפקד פיקוד העורף ומפקדים בכירים נוספים לבקר במוסדות חינוך נבחרים יחד עם ראשי הרשויות, ולברך את צוותי החינוך והתלמידים לרגל פתיחת השנה.

במספר יישובים נמשכות עדיין עבודות שיקום ופיתוח מקיפות, בליווי מרכז העורף והרשויות המקומיות.