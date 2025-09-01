רב-סמל במיל' אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק, הובא הערב (שני) למנוחות בבית העלמין בצור שלום.

לובלינר נהרג בסוף השבוע בדרום הרצועה, מירי כוחותינו, במהלך פעילות לוגיסטית בחאן יונס. הוא החלל ה-900 של צה"ל במלחמה.

מאות ליוו את לובלינר בדרכו האחרונה. רעייתו ברברה צעדה אחרי הארון כשעל ידיה ליאור, בנם בן התשעה חודשים, ולצדם כלב המשפחה. בתמונה מצמררת נראה התינוק זוחל לצד קברו הטרי של אביו.

ברברה פנתה אל בעלה, "תודה שחלקת איתי 11 שנים מהחיים שלך. אהובי, איך אחיה בלעדיך? נבוא לכאן כל יום, נעביר את הזמן כאן ביחד כולנו". עוד הוסיפה, "זו לא ההלוויה שהיית רוצה, אני מצטערת, היית רוצה הלוויה פרטית. אבל כל העולם צריך לדעת מי היה אריאל לובלינר".

לובלינר עלה לישראל מברזיל לפני כעשור, תחילה לקיבוץ נען שם למד עברית והכיר את רעייתו ברברה שעלתה מספרד. לפני שבע שנים נישאו, ולאחר ארבע שנים עברו להתגורר בקריית ביאליק.

ליאור התינוק בהלווית אביו אריאל לובלינר צילום: Itay Cohen/Flash90

הוא גויס לשירות מילואים מיד לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, ושירת בכמה סבבים מאז. בחודש יוני גויס לסבב נוסף, שאמור היה להסתיים אתמול.

מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך נסיעה של שיירה לוגיסטית שסיפקה כוחות בחאן יונס, נורה כדור בשוגג מלוחם שאבטח את השיירה וגרם למותו.