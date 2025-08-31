דנה סתוי, חברתו של רס"ל (מיל') אריאל לובלינר, שנפל בעזה, סיפרה הבוקר (ראשון) בריאיון לכאן רשת ב על מי שהיה ועל האובדן.

סתוי, המשמשת רכזת קהילה במרכז נווה צדק, שם התנדב לובלינר לאחר שעלה לישראל מברזיל לפני עשור, אמרה, "הוא היה כל כך חרוץ והתחבר מהר לכולם. כעולה חדש, צריך הרבה כוח כדי להתאקלם ולהפוך לישראלי - ואת זה באמת היה לו".

בהמשך תיארה סתוי את הקשיים שעימם התמודד, "זה הרבה לבד כעולה חדש. צריך הרבה כוח רצון כדי להסתדר, להתפרנס, ולמצוא מקום - ועכשיו זו החובה שלנו כישראלים לחשוב על המשפחה שהוא השאיר מאחור ולחבק אותם בכל מובן".

היא שחזרה את רגע ההודעה על מותו, "ישבתי מול הטלוויזיה וראיתי 'הותר לפרסום' עם פנים מוכרות - והלב נשבר. כואב לי עליו, בעיקר לאור הדרך שהוא עשה ומה שהוא השאיר אחריו".

רס"ל (מיל') אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק, לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, נהרג בעזה מירי, ככל הנראה מאש כוחותינו. הוא החלל ה-900 במלחמה.

לובלינר הותיר אחריו את רעייתו ברברה, תינוק בן תשעה חודשים ומשפחה. הוא עלה לארץ מברזיל, ולפני עשור הכיר בקיבוץ נען את רעייתו שעלתה מספרד. השניים נישאו לפני שבע שנים, ולאחר זכייה בהגרלת "מחיר למשתכן" עברו להתגורר בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק.

מאז 7 באוקטובר גויס לובלינר למילואים במספר סבבים ממושכים. היום היה אמור לסיים את סבב המילואים האחרון אליו נקרא בחודש יוני. הוא ורעייתו תכננו לטוס לחופשה משפחתית בברזיל, שם מתגוררת משפחתו.