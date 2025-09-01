ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, קרא הערב (שני) להכרעה ברורה מול חמאס ולסיפוח שטח מרצועת עזה.

לדבריו, "אני מחכה שנתניהו יעשה מה שצריך - שני קילומטר פנימה לתוך הרצועה זה שטח ישראלי וישראל מופקדת עליו".

"כל השטח הזה מזמן היה צריך להיות ישראלי, שהצבא יהיה שם, לפתח שם שדות סולאריים או גם שטח מפורז. ואז לא צריך חומה ברכבת ולא צריך מיגון".

דוידי ציין כי לצד האתגרים הביטחוניים, שדרות ממשיכה לצמוח: "חנכתי היום תיכון חדש לאומנויות בעיר, למעלה מ-700 משפחות נכנסות לפה בחודשים הקרובים. אנחנו צומחים ושדרות ממשיכה לגדול, ואנחנו דואגים לאיכות חיים בכל התחומים".

עוד הוסיף: "אני מאמין בראש ובראשונה בביטחון בבית ולכן עלינו לדבר באופן ברור על הכרעה ברורה - מחיקת החמאס והשבת כל החטופים לישראל. ילדי לוחמים בשורות צה"ל יחד עם עשרות אלפי לוחמים. בשביל מה? בשביל להכריע".