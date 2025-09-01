חברת הכנסת לימור סון הר-מלך, יו"ר השדולה לחידוש ההתיישבות בחבל עזה, ביקרה בגרעין "חלוצי עזה" של תנועת נחלה.

זהו ביקור ראשון של חבר כנסת במקום, שבו התיישבו משפחות שעברו לאתר זמני בקראוונים שהוצבו עם הפנים לרצועת עזה.

לפי 'נחלה', המעבר לקראוונים מסמן שלב מעשי בתהליך התארגנות לקראת חידוש ההתיישבות ביישובי התוחמת הצפונית - ניסנית, דוגית ואלי סיני - שנעזבו בגירוש, כצעד ראשון לקראת חידוש התיישבות יהודית בחבל עזה כולו.

סון הר-מלך הצהירה במהלך הביקור: "בעזרת השם, מאותן המקומות שיצאו אותם מרצחים, יקומו ערים גדולות, משגשגות, ובהן ישבו ילדי המשפחות החלוציות. זה הניצחון שלנו מול אויב שלא סופר אלא אדמה. זו ארצנו, זו נחלת אבותינו, ובעזרת השם אנחנו נשוב".

יו"ר תנועת נחלה, צבי אלימלך שרבף, ציין: "האתר הזמני כאן נבנה בדיוק כמו בכל תולדות הציונות - מקום שבו המשפחות נערכות לעלייה לקרקע. כל ההיערכות היא לכך שברגע שממשלת ישראל תאשר את המהלך - תוך שעה אחת המשפחות יהיו מוכנות להיכנס בפועל ולהקים מחדש את היישובים. זה לא רעיון תאורטי - הגרעין כאן ערוך, מוכן, ונחוש לשוב לחבל עזה".

ב"תנועת נחלה" מציינים כי גרעין "חלוצי עזה" הוא חלק מתנופה רחבה של למעלה מאלף משפחות שכבר חתמו על מוכנות מלאה להתיישבות מחודשת. המעבר לקראוונים בדרום הוא שלב נוסף ומעשי בדרך לחזרה לחבל עזה, שזוכה לגיבוי ציבורי רחב - לפי סקרים אחרונים, מעל מחצית מהציבור בישראל תומך בחידוש ההתיישבות בעזה.