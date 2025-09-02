חברת בתי אמנה יוצאת לקראת סיום השנה ביריד מכירות חגיגי וייחודי: שלושה ימי מכירות מרוכזים לשישה פרויקטים חדשים ברחבי יהודה ושומרון.

האירוע יתקיים בתחילת השבוע הבא, בין יום ראשון ליום שלישי (7-9 בספטמבר), ובחברה מציינים כי כל הבתים מוכנים לאכלוס מיידי - כך שניתן להיכנס לבית חדש עוד לפני תחילתה של השנה החדשה.

הדמיית בית בשמעה

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת ברמת החיים ביהודה ושומרון. לצד כבישים ותשתיות חדשות, נבנים יישובים בקפדנות גבוהה, עם קהילות איכותיות וקהילה צומחת.

בתי אמנה, החברה המובילה בבנייה באזור, ממשיכה להוביל את תנופת ההתיישבות עם מאות יחידות דיור חדשות שנבנות בימים אלו, ומזמינה משפחות צעירות להצטרף לקהילות הוותיקות.

במהלך שלושת ימי המכירה, ייהנו הרוכשים מהטבות בלעדיות: הנחות משמעותיות, תנאי מימון ייחודיים, פטור מהצמדה למדד והטבות נוספות. ההטבות יינתנו אך ורק במעמד ימי המכירה ולא ישובו לאורך השנה.

הפרויקטים המשתתפים ביריד פרושים ברחבי יהודה ושומרון:

בבית יתיר שבהר חברון נותרה דירת ארבעה חדרים אחרונה בלבד, בשטח של 150 מ"ר. היישוב שוכן במפגש ייחודי בין הנגב ליהודה ומשקיף על שילוב מרהיב של הר, מדבר ויער. כיום מתגוררות בו כ־150 משפחות באווירה כפרית-חקלאית, לצד כרמים, רפתות ולולים וחיי קהילה ערכיים.

בשמעה, בדרום הר חברון, הושלמה לאחרונה שכונה חדשה ומודרנית, ובפרויקט נותרו ארבע וילות צמודות קרקע על מגרשים של חצי דונם לפחות. התושבים המקומיים מתארים קהילה חמה, חינוך ערכי ואיכות חיים יוצאת דופן.

בעתניאל נותרו שלוש דירות אחרונות בפרויקט החדש. הדירות כוללות ארבעה חדרים, גינה גדולה ומרפסת רחבה הפונה אל נופי המדבר. ביישוב מתגוררות למעלה מ־160 משפחות בחיי קהילה תוססים ומגוונים, והוא נמצא בתנופת צמיחה מתמדת.

הדמיית בית ביתיר

בשילה, בשכונת כרמי שילה, הסתיים לאחרונה שלב הבנייה השני. השכונה כוללת בתים דו-משפחתיים גדולים ומרווחים, מותאמים במיוחד למשפחות מרובות ילדים. לאחר הצלחת השלב הראשון, נותרו חמישה בתים אחרונים בלבד - כולם מוכנים לאכלוס מיידי.

ביצהר, בשכונת שלהבת החדשה, נותרו שלושה בתים אחרונים. מדובר בבתים חד-משפחתיים עם ארבעה חדרים, גינה רחבה ואפשרות להרחבה עתידית. כל עבודות הבנייה בשכונה בוצעו בעבודה עברית, שהעניקה פרנסה לתושבים והבטיחה רמת גימור מוקפדת.

ביישוב שקד שבצפון השומרון משווקים כעת שלושה דגמים שונים של בתים פרטיים עם גינות רחבות. היישוב מונה כ־250 משפחות ומשלב חיי קהילה תוססים עם נוף ירוק. מיקומו מאפשר גם שקט פסטורלי וגם נגישות מהירה לכביש 6 ולערים מרכזיות.

מנכ"ל בתי אמנה, אלי הירשהורן, מציין לקראת ימי המכירות, "חברת בתי אמנה חרטה על דגלה ליישב את יהודה ושומרון תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של בניה ומפרט עשיר. אין ספק שהיום עסקאות הנדל"ן הטובות ביותר נמצאות ביהודה ושומרון. ימי המכירות המיוחדים הם בהחלט הזדמנות מצויינת לכל משפחה שרוצה לגור בבית משלה ולהיות חלק מהסיפור הגדול של מדינת ישראל".

הדמיית בית בשקד

הדמיית בית ביצהר

הדמיית בית בעתניאל