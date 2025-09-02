משפיענים ואושיות רשת מהמגזר החרדי מתמודדים עם קושי כלכלי לאחר שוואטסאפ חסמה בוטים המאפשרים פרסום סטטוסים לעשרות אלפי עוקבים.

החסימה פגעה במאות יוצרי תוכן דווקא בעיצומה של עונת הקמפיינים לקראת החגים.

הבוטים שימשו ככלי מרכזי להפצת תכנים, פרסומות ומסרים שיווקיים לקהלים גדולים. החסימה הגיעה ללא התראה מוקדמת והותירה משפיענים רבים ללא הכלי המרכזי להפצת תכנים.

עבור חלק מהמשפיענים מדובר במכה כלכלית קשה. עלות פרסום בודד יכולה להגיע ל-4,000 שקל ובמקרה של אושיות רשת מפורסמות גם ל-7000 שקל, ושבוע של הפסקה מביא להפסדים עצומים.

מדובר בעיקר באושיות מקרב המגזר החרדי שכן הציבור החרדי מסתמך במידה רבה על וואטסאפ מכיוון שכמעט לא משתמש ברשתות חברתיות אחרות.

חלק מהמשפיענים קיבלו הודעה על חסימה ל-21 יום, אך על פי ניסיון העבר החסימות עלולות להימשך זמן רב יותר.

כדי לנסות לעקוף את החסימה, אושיות הרשת מחפשות פתרונות חלופיים כמערכות צד שלישי יקרות יותר או העלאת סטטוסים ידנית עשרות פעמים ביום.