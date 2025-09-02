צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו בהובלת פיקוד הדרום בשבוע שעבר את המחבל הבכיר חאזם עוני נעים במרחב העיר עזה.

המחבל החזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי ששוחררו משבי ארגון הטרור הרצחני חמאס לפני תשעה חודשים.

"המחבל ביצע מספר תפקידים בחטיבת עזה בארגון הטרור חמאס ובמהלך המלחמה, שימש כבכיר במודיעין הצבאי של חטיבת העיר עזה והיה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

לפני כחודשיים חוסל מחבל נוסף שהחזיק באמילי דמארי במהלך השבי. בתגובה היא כתבה בחשבון האינסטגרם שלה: "אחד מיני רבים. כן ירבו בשורות טובות כאלו ושנבוא בחשבון עם כולם בעזרת השם. אבל הניצחון האמיתי יהיה כשגלי, זיו ושאר 48 החטופים יחזרו".

בהמשך הוסיפה פוסט בו כתבה: "אני נזכרת בפנים שלו ביום ההוא שהוא העביר אותי למנהרות עמוק מתחת לאדמה. איפה שאין אוויר, אין אור ואין חשק לחיות. מעלינו שומעים מטוסים, הפצצות ומלחמה שלמה שמתנהלת. ואז הוא מסתכל עליי בחיוך של נוכל ואומר לי 'זהו, מחר את הולכת הביתה'.

ולא, הוא לא אמר את זה כי זה נכון. הוא אמר את זה כדי שאני אפתח תקווה. שאני אחכה ואחכה וכלום לא יקרה. הסתכלתי עליו בפנים ואמרתי לו שהוא שקרן (ואם הייתם יודעים מה זה להגיד למחבל את המילה שקרן...) הוא הסתכל עליי כועס ואמר לי 'אני? שקרן? למה את חושבת?', ואז אמרתי לו 'כי אני שומעת את המטוסים. אין הפסקת אש ואין עסקה קרובה'. ולצערי, מבין שנינו, אני צדקתי", כתבה דמארי.

לוי שיחזרה את ימיה בשבי בנאום שנשאה לפני מספר חודשים בכיכר החטופים. "הוחזקתי בשבי חמאס במשך 477 ימים קשים ובלתי נסבלים", סיפרה נעמה, "במהלך התקופה הנוראית והבלתי נתפסת הזו, סיפרו לנו ששכחו אותנו. אבל אני לא האמנתי. ידעתי שנלחמים עלי. ידעתי שנלחמים עלי כי במוצאי שבתות, כשהרשו לי לראות טלוויזיה - ראיתי אתכם. בכיכר הזאת".

"שם, בשבי, ראיתי אלפי אנשים עומדים כאן", היא הוסיפה, "עטופים בדגלים, צועקים, שרים, מחזיקים בתמונות החטופים, בתמונה שלי, גרמו לי להרגיש שאני לא נשכחתי. שזה לא נגמר, שאני עוד אחזור. ואחרי 477 ימים של גיהנום באמת חזרתי".

נעמה המשיכה וסיפרה שבשבועות הראשונים בשבי היא הייתה לבד, רק היא והשומרים שלה: "הייתי במנוסה מתמדת, בפחד מוות. לפעמים ימים שלמים בלי אוכל, ומעט מים. באחד הימים, לא נשאר לי כלום. אפילו לא מים. למזלי, התחיל לרדת גשם. השובים שלי הניחו סיר מחוץ לבית בו הוחזקתי, והגשם מילא אותו. שתיתי ממי הגשמים האלו, שהספיקו גם לסיר אורז. וזה מה שהחזיק אותי".

רומי גונן השתחררה לפני כחודשיים מבית החולים בו שהתה לאחר שחרורה במשך חודשים ארוכים. "השתחררתי מהבית חולים!... אני בישראל כבר כמעט חצי שנה, מתוכה אני כמעט חמישה חודשים בבית חולים. היום אני משתחררת ועושה עוד צעד לקראת החופש שלי", כתבה.

היא הוסיפה "ב7.10 נחטפתי באכזריות לרצועת עזה. ב10.7 אני משתחררת מהבית חולים אחרי תקופה לא פשוטה בכלל. לסבול מכאבים, לעבור ניתוחים, לקום וליפול כל פעם מחדש".

גונן הוסיפה, "לצערי אני משתחררת בידיעה שבקרוב אני חוזרת לפה, לניתוח השלישי במספר. הרגשתי שאני צריכה חופש ושקט. הרגשתי שאני חייבת לדעת מה זה להיות חופשיה באמת, לא כבולה לשום מקום. רק מה שאני רוצה לעשות".