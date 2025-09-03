החות'ים שיגרו הבוקר (רביעי) טיל מתימן לעבר שטח ישראל. אזעקות נשמעו באזורים שרון, השפלה, ירקון, לכיש, שפלת יהודה, שומרון ודן.

"זוהה שיגור טיל מתימן לכיוון שטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף", נמסר.

מאוחר יותר יורט הטיל בהצלחה ובמד"א מסרו "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד החרום 101 של מד"א, לא על נפילות ולא על נפגעים". דווח על רסיסי ירוט באזור בן שמן.

המרחב האווירי בנתב"ג נסגר זמנית ומטוס דלתא מניו יורק נאלץ להסתובב באוויר בשל סגירת נתב"ג. גם טיסה של וויז אייר ההונגרית מבודפשט לתל אביב עוכבה באוויר.

הירי החות'י בוצע שישה ימים לאחר חיסול ראש הממשלה שלהם אחמד א-רהאווי יחד עם מספר שרי ממשלה בצנעא.

בימים האחרונים ניסו החות'ים לשגר טילים וכטב"מים לעבר שטח ישראל - ללא הצלחה. אתמול לפנות בוקר שיגרו החותים שני טילים שהתפוצצו בשטח בסעודיה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר אתמול כי "‏שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. ‏כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ‏ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".