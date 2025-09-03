השריפות בירושלים ומעצר החשודים דוברות המשטרה

שני חשודים בני 60 ו-80 נעצרו בירושלים בחשד שהציתו פחים וצמיגים בשכונת רחביה ובגבעת רם.

כתוצאה ממעשיהם נגרם נזק כבד לרכב חונה של חייל מילואים ותושבים מבניינים סמוכים פונו מבתיהם. במשטרה מדגישים כי לא היו נפגעים בנפש.

כוחות משטרה ממחוז ירושלים לצד גורמי חירום והצלה הוזעקו למקום, כיבו את האש ומנעו סיכון נוסף לציבור משתמשי הדרך ולתושבים. החקירה הוטלה על תחנת מוריה במרחב ציון.

מחקירה ראשונית עלה כי החשודים, תושבי ירושלים ומרכז הארץ, הגיעו לשכונת רחביה והבעירו את הפחים. בעקבות כך נגרמו נזקים כבדים לרכב ולפחים במקום.

ב'ווינט' דווח כי נגד אחד העצורים בהצתה הוגש בעבר כתב אישום לאחר שהצית צמיג וגלגל אותו בירושלים במהלך מחאה נגד הרפורמה המשפטית.

במשטרה ציינו, "מדובר במעשים פליליים ומסוכנים העלולים לסכן חיי אדם, לגרום נזק לרכוש ולשבש את חיי התושבים". עוד הדגישו כי מחאה חוקית מותרת, אך "כל ניסיון לפגוע בשלום הציבור ייענה באכיפה נחושה וללא פשרות".

בעלת הרכב שהוצת על ידי המפגינים צילום: ענר טאוסיג, TPS

הרכב שנשרף כתוצאה מהצתה של המפגינים נגד הממשלה שייך כאמור למילואימניק ולרעייתו. השניים הורים לשלושה ילדים בהן תאומות פגות.

"כל כיסאות התינוקות שלנו נשרפו כולל כל הציוד שברכב. בעלי במילואים, ובצו 8 שאמור להתחיל בשבוע הבא", סיפרה בעלת הרכב תמר בר שי.

היא הוסיפה "אין לי מושג איך בעוד שבוע כשיהיה במילואים, אני מסיעה ילדים למסגרות. רק לפני יומיים השקענו ברכב ואבזרנו אותו מחדש. בהצלחה לי להביא את הילדה לגן בכל בוקר לבד בלי רכב".

אחד מתושבי הבניין ברחביה שלידו הוצתו פחים סיפר לערוץ 7: "כמעט כל הבניין עלה באש וזה היה נגמר באסון כבד ובמותם של אנשים. אני קורא למשטרה לפעול ולעצור את האנרכיסטים".