קרן הינד רג'ב, זרוע משפטית אנטי-ציונית, הגישה תלונה רשמית לבית המשפט העליון ביוון נגד קצין ישראלי השוהה במדינה כתייר.

על פי הודעת הקרן, הקצין משמש מפקד גדוד בחטיבת גבעתי, שהשתתפה במבצעי צה"ל במלחמת חרבות ברזל ברצועת עזה.

הקרן הוקמה על ידי דיאב אבו ג'אג'ה וכרים חסון, פעילים פוליטיים ממוצא לבנוני-בלגי. שמה ניתן לזכר הינד רג'ב, ילדה בת 6 שנהרגה מירי כוחות צה"ל בעזה.

במקביל, ארגונים פרו-פלסטיניים אוספים מידע גם על התבטאויות של פוליטיקאים, אישי ציבור ועיתונאים ישראלים הנתפסים בעיניהם כ"תומכים בפשעי מלחמה או רצח עם". החומרים מועברים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג כחלק ממאמצי התיעוד.