השריפות בירושלים ומעצר החשודים דוברות המשטרה

בית משפט השלום בירושלים האריך היום (חמישי) בחמישה ימים את מעצרו של סא"ל במילואים עמוס דורון, החשוד בהצתה סמוך למעון ראש הממשלה.

מעצרו של חשוד נוסף כבן 80, שעל פי החשד הדליק רימון עשן במהלך מחאה שהפכה להפרת סדר באזור גבעת רם, הוארך על ידי בית המשפט עד הערב. המשטרה צפויה להגיש ערר על החלטת בית המשפט.

כתוצאה מההצתות נגרם נזק כבד לרכב חונה של חייל מילואים ותושבים מבניינים סמוכים נאלצו להתפנות מבתיהם. במשטרה הדגישו כי לא היו נפגעים בנפש.

כוחות משטרה ממחוז ירושלים יחד עם גורמי חירום והצלה הוזעקו למקום, כיבו את הלהבות ומנעו סיכון נוסף לתושבים ולמשתמשי הדרך. החקירה הוטלה על תחנת מוריה במרחב ציון.

ב'ווינט' דווח כי נגד אחד העצורים בהצתה הוגש בעבר כתב אישום לאחר שהצית צמיג וגלגל אותו בירושלים במהלך מחאה נגד הרפורמה המשפטית.

בעלת הרכב שהוצת על ידי המפגינים צילום: ענר טאוסיג, TPS

הרכב שנשרף כתוצאה מהצתה של המפגינים נגד הממשלה שייך כאמור למילואימניק ולרעייתו. השניים הורים לשלושה ילדים בהן תאומות פגות.

"כל כיסאות התינוקות שלנו נשרפו כולל כל הציוד שברכב. בעלי במילואים, ובצו 8 שאמור להתחיל בשבוע הבא", סיפרה בעלת הרכב תמר בר שי.

היא הוסיפה "אין לי מושג איך בעוד שבוע כשיהיה במילואים, אני מסיעה ילדים למסגרות. רק לפני יומיים השקענו ברכב ואבזרנו אותו מחדש. בהצלחה לי להביא את הילדה לגן בכל בוקר לבד בלי רכב".

אחד מתושבי הבניין ברחביה שלידו הוצתו פחים סיפר לערוץ 7: "כמעט כל הבניין עלה באש וזה היה נגמר באסון כבד ובמותם של אנשים. אני קורא למשטרה לפעול ולעצור את האנרכיסטים".