עם פתיחת שנת הלימודים ולקראת שבת, פרסמו רבני תורת הארץ הטובה תפילה מיוחדת בשם "מי שברך לעוסקים בחינוך". נוסח התפילה חובר במיוחד על ידי נשיא הארגון, הרב יעקב אריאל.

מטרת התפילה היא לחזק את מעמד המורים בישראל, להעלות את קרנם ולברך את העוסקים בחינוך - מורים ומורות, מחנכים ומחנכות - על פועלם במסירות למען דור העתיד.

לדברי הרבנים, "פתיחת שנת הלימודים היא לא רק חג לילדים ולהורים, אלא גם קריאה ציבורית להתגייסות. זה הזמן להצטרף לשורות ההוראה, לקחת חלק במשימה הלאומית של חינוך ילדי ישראל, ולבנות כאן חברה ערכית ואיתנה".

בארגון מדגישים כי חיזוק מערכת החינוך והגדלת מספר העוסקים בו הם תנאי הכרחי לעתיד הרוחני והחברתי של מדינת ישראל.