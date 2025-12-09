רבנים בכירים בציונות הדתית, המאוגדים בארגון "תורת הארץ הטובה", פרסמו השבוע מכתב רשמי שבו קראו לפעול בדחיפות מול תופעת הרווקות המאוחרת.

לדבריהם, יש להעניק לצעירים ולצעירות ליווי משמעותי, רגשי, הלכתי ומעשי, כבר בשנותיהם הראשונות במסגרות ההכשרה התורנית והחינוכית.

הרבנים מדגישים כי הקמת בתים היא ערך עליון בעם ישראל, וקוראים לעודד ולהעצים כל מי שיכול לעסוק בקידום שידוכים. המכתב פונה לראשי ישיבות, מדרשות ומכינות, וממליץ להכניס תכנים של הדרכה זוגית וליווי אישי כבר בשלבים מוקדמים.

כמו כן, מציעים הרבנים להציב שדכנים במסגרות החינוך, אשר יקדישו זמן ומשאבים לליווי הבחורים והבחורות. במקביל, הם קוראים לבוגרי ובוגרות המערכת לפנות לשדכנים או לאנשי מקצוע לצורך ליווי אישי בבניית הקשר הזוגי.

בנוסף, מציינים הרבנים כי יש להעניק שכר מכובד לשדכנים שמצליחים לסייע ביצירת שידוך, ומדגישים כי מדובר במקצוע הדורש ניסיון ורגישות.

בחלקו האחרון של המכתב מציינים הרבנים כי יש לעודד נישואין בגיל צעיר ככל האפשר, "ראוי לכתחילה להינשא גם לפני שירות צבאי קרבי וגם לפני היציאה ללימודים גבוהים".

לדבריהם, עידוד לנישואין מוקדמים עשוי לצמצם משמעותית את ממדי תופעת הרווקות המאוחרת בציונות הדתית.